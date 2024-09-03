Bodrum'un daha çok yolu var

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'un ligde kalabilmesi için acilen gerekli takviyeleri yapması gerekiyor. Oynadıkları iki maçı canlı izledim, diğer ikisini ise TV'den seyretmek zorunda kaldım. Geçen yıldaki teknik kadro ve mevcut kadro ile yola devam eden Bodrum ekibi, transfer döneminde pek hareketlilik yaşamadı. Tabiki takviyeler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Bir oyuncu geldi hemen oynasın forma giysin demek de haksızlık olur. Çünkü gelen futbolcunun uyum sorunu, form grafiği bunların hepsini teknik ekip iyi bilir fakat bir gerçek var ki takviyeye ihtiyaçları var.

GÖZTEPE MAÇINDA OYUN KURMAKTA ZORLANDILAR

En son oynadıkları Göztepe maçında ise Bodrumspor istediği hiçbir şeyi yapamadı. Özelikle oyun kurmakta çok zorlandılar. Cen Şen ve Gökdeniz gibi isimler sahada hiç varlık gösteremedi. Bu maçta Göztepeli oyuncuların her topa da baskı yaptıklarını söylemek gerekiyor. Yeni transferler Puscas ve Dimitrov da istedikleri topları almayınca sahada yokları oynadı.

TAKVİYE ŞART

Yazımın girişinde de yazdım. Bu takıma mutlaka takviye yapılması gerekiyor. Bana göre takıma en az 4-5 tane Süper Lig'de oynayabilecek seviyede oyuncuya ihtiyaçları var. Bu takviyeler gelmezse Bodrumspor'un işi zor olacaktır. Fakat futbolun içinden gelen uzun yıllar Antalyaspor'da başkanlık yapan Ali Şafak Öztürk ve ekibi bunun farkındadırlar. Bir çok oyuncu ile temasın olduğu kulağımıza geliyor bakalım, transfer dönemi sona ermeden istenilen oyuncular kadroya dahil olabilecek mi ?

Ligde daha yolun başındayız ve önümüzde çok fazla maç var fakat Bodrumspor'un daha iddalı hale gelebilmesi için takıma en az 4-5 transferle güç katması ve rakiplere baskı kuracak bir oyunu oturtması lazım yoksa ileriki haftalarda işleri çok zor gibi görünüyor