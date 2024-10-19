Göztepe gurbette kayıp

Göztepe, bu sezon sahasında sergilediği güçlü performansla taraftarını umutlandırsa da deplasman maçlarındaki hayal kırıklıkları, sarı-kırmızılıları bir türlü bırakmıyor. Son olarak Eyüpspor'a 1-0 yenildikleri maçta bu sorun bir kez daha gözler önüne serildi. Ahmed Kutucu'nun attığı tek gol, Göztepe'yi bir kez daha deplasmandan eli boş gönderirken, takımın evinden uzakta adeta kimlik değiştirdiği görüldü.



Sezonun genelinde izlediğimiz tablo, Göztepe'nin ev sahibi olduğu maçlarda daha organize, topa sahip olmayı bilen ve ataklarını sabırla geliştiren bir takım görüntüsü çizdiği yönünde. Ancak ne yazık ki deplasmanda bu strateji adeta rafa kalkıyor. Hem hücum hattında yaratıcı organizasyonlar eksik kalıyor, hem de savunma ciddi hatalar yapıyor. Bu tutarsız performansın en bariz örneklerinden biri Eyüpspor karşılaşması oldu.

MATSUKİ: BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN BİR YETENEK

Göztepe'nin Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki, sezon başında büyük umutlarla takıma katıldı. Teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle takımın orta sahada daha dengeli bir yapı kurması bekleniyordu. Ancak Matsuki, özellikle Eyüpspor maçında beklentilerin çok altında kaldı. Oyun kurucu pozisyonunda yaratıcı paslar atması ve takımın temposunu belirlemesi gereken Matsuki, maalesef bu görevini yerine getiremedi. Sık sık top kayıpları yaptı, hücum hattına gerekli desteği veremedi ve savunmada da yetersiz kaldı.

Japon oyuncunun performansı, Göztepe taraftarları için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Elbette tek bir maç üzerinden değerlendirme yapmak haksızlık olabilir, ancak sezon başından bu yana Matsuki'nin bir türlü istenen seviyeye ulaşamaması, hem teknik ekibi hem de taraftarları düşündürüyor.

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Göztepe'nin deplasman sorununu çözmesi için öncelikle saha içinde bir zihniyet değişikliğine gitmesi gerekiyor. Deplasman maçlarında daha cesur ve kararlı bir oyun sergilemek, rakip sahada topa sahip olma oranını artırmak ve ataklarını daha planlı bir şekilde geliştirmek şart. Teknik direktörün, takımın deplasmandaki kırılganlığını gidermek için oyun planını gözden geçirmesi gerek.

Özellikle orta saha ve hücum bölgesinde daha yaratıcı, hızlı ve dinamik bir oyun anlayışı benimsenmeli. Matsuki gibi oyuncuların performansını artırmak adına daha fazla sorumluluk alması sağlanmalı ve takım içinde daha kolektif bir yapı oluşturulmalı.