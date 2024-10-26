Harika Göztepe

Göztepe, uzun süre 10 kış oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek geçen haftaki Eyüpspor mağlubiyetini unutturdu.

Süper Lig'de geçen hafta alınan Eyüpspor mağlubiyetinin ardından Bulgar Teknik Adam Stoilov takımda rotasyona gitmiş. Savunma bloğunda Taha'nın yerine Koray Günter ilk 11'de başladı. Yine cezası biten Dennis ilk 11'e dönmüş. Göztepe'nin golcüsü Rumolo'nun sakatlığından dolayı en uçta Fofanva maça ilk 11 başladı.

Sahasında etkili ve istekli oynayan Göztepe'nin Trabzonspor'a karşı ortaya koyacağı futbolu herkes gibi ben de çok merak ediyordu. Göztepe teknik heyeti belli olan oyun şablonundan vazgeçmiyor. Her topa baskı yaparak rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştılar. Maçın başlarında Isac Solet'in golü faul nedeniyle iptal edildi. Tekrarına baktığımda bana faul gibi gelmedi. Orta hakem takdir haklarını nedense Trabzonspor'dan yana kullanmakta çekince görmedi. 28. Dakikada Dennis'in kırmızı kartla oyun dışı kalmasına rağmen ilk yarının kalan bölümlerinde Göztdepeli oyuncular bir kişi eksik olduğunu hissettirmediler. Oyunun son bölümünde Tijanic'in pozisyonunda Uğurcan'nın muhteşem çıkardığını da söylemek lazım.

İkinci yarınım başlarında Goztepe Solet ile öne geçti fakat penaltı golüyle tekrar beraberlik geldi. İlk yarıdaki kırmızı karttan dolayı hoca ileri uç oyuncularını oyunda alıp orta sahayı güçlendirdi.

Göztepe eksik olmasına rağmen gayet olumlu be pozitif bir futbol ortaya koydu. Kaleci Lis, mutlak golleri çıkardığını da belirtelim. Göztepe bulduğu pozisyonları atsa belki mücadele 3-0 bile bitebilirdi. Ancak Göztepe'nin beklediği gol son dakikada geldi ve üç puanla ayrılmasını bildi.

Bu galibiyet Göztepe'ye ilaç gibi gelecektir. 90 dakika takımlarını destekleyen büyük Göztepe taraftarı da destekleri ile artık burasının zor bir deplasman olduğunu herkese gösterdi.