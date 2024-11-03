Volkan Demirel puanla başladı

Geçen hafta Bodrum FK'da hoca değişikliği yaşandı. 3 yıl boyunca bu takımın teknik direktörlüğünü yapan İsmet Taşdemir'in yönetim tarafından görevine son verilirken yerine Volkan Demirel, takımın başına getirildi.

Volkan hocanın Hatayspor'un başındayken oynattığı futbol büyük beğeni almıştı. Volkan Demirel'in Bodrumspor'a nasıl futbol oynatmak istediğini herkes gibi ben de merak ediyordum. Esame listesine baktığımızda ilk değişiklik kalede gerçekleşmiş.

Bodrumspor daha çok bekleyen kontra ataklarla gol bulmayı hedeflemiş gibi gözüktü.

İlk dakikalarda Alanyaspor ön bölgede baskı yapıp Bodrumlu oyunculara tam saha pres yapıp uzun top oynayamaya mecbur bıraktılar. Bir iki pozisyonda Seferi gol fırsatından yararlanamadı.

Bodrum FK'nın en iyilerinden olan Musa Muhammed rakibe sert girince önce sarı kart görü, sonra da VAR'a giden Ali Şansalan tarafından direkt kırmızı kart gösterince takımını bir kişi eksik bıraktı.

Volkan Demirel önce Taylan Antalyalı ile Brza'yu oyundan alarak yerine Gökdeniz Karadeniz ve Ahmet Ahmet Aslan'ı sahaya sürdü.

Volkan Demirel'in ilk maçında güçlü Alanya'dan bir puan alması önemliydi. inanıyorum Bodrum FK Demirel ile çıkışa geçecektir.