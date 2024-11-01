Eksiklikler çok can sıktı

Göztepe oldukça eksik gittiği Gaziantep deplasmanından mağlubiyetle döndü. Geçen hafta uzun süre eksik oynadığı Trabzonspor'u evinde yenerek zirve yarışının içinde olacağını göstermişti. Ancak bu maç öncesinde 5 oyuncunun eksik olması Bulgar Teknik Adamı Stoilov'u zorlayacağı zaten belliydi. Özellikle orta sahanın iki önemli ismi Isaac Solet ve Dennis'in olmaması Bulgar hocayı zorunlu rotasyona itti. Stoilov, bu iki oyuncunun yokluğunda orta sahayı Ahmed Ildız v Victor Hugo görev aldı. İleri uta ise Fofano ve Juan forma giydi. Ancak ilk yarı boyuncu her iki takımda gol bulmak ve pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle Göztepeli oyuncuların hücum bölgesinde çok fazla top kaybı yapması pozisyonların ortaya çıkmasına da engel oldu. Yine Fofana'nın sakatlanıp çıkması işleri iyice çıkmaza soktu.

64. Dakikada Tijanic'in pasında buluşan Ahmed Ildız, Göztepe'yi öne geçirdi. Göztepe oyunu tutmakta zorlandığı ve girdiği pozisyonları değerlendiremeyince farkı açamadı. 77. Dakikada ev sahibi ekibin beraberlik golü geldi. Bu şok golün ardından baskılarını arttıran 82. Dakikada ev sahibi ekip öne geçti.

Maçın son dakikasında yüklenmeye başlayan Göztepe, son dakikalarda pozisyona girmesine rağmen gol atamayınca beraberlik şansını kaybetti.