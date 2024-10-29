Manisa FK'da sıkıntı büyük

Manisa FK. kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen hafta Iğdır'da 3 puan bırakan Ege ekibi, dün de Esenler Erokspor'a evinde yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Manisa FK, bu sonuçla 14 puanda kalarak ligde 10. sıraya geriledi. Takımın bu kötü gidişi teknik heyeti ve taraftarları da endişelendiriyor.

"POZİSYONLARI HARCADIK"

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, ekibinin birçok pozisyon bulduğunu ancak fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti. Çavuş, "Maçın tamamına baktığımızda, Manisa FK yüksek parametrelerde oynadı. Ancak ceza sahasında yakaladığımız fırsatları harcadık. Pozisyonları değerlendiremeyince merkezde kaybettiğimiz bir topla gol yiyerek mağlup olduk," dedi.

Manisa FK'nın sezon boyunca oyun gücü ve istatistiklerde öne çıktığını vurgulayan Çavuş, "Bu takım gerçekten şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda hem oyun gücüyle hem de istatistiklerde yüksek bir performans sergiliyor. Sonunda nereye ulaşacağımızı hep birlikte göreceğiz," diyerek takımına olan inancını belirtti

Hocanın da dediği gibi sahada bir şeyler yapmaya çalışan, deneyen, skor arayan bir Manisa FK. olsa da, bu tabelaya yansımayınca yaptıklarınızın çok da bir önemi kalmıyor. Şu anki görüntüde Manisa puan durumunda zirveden bir hayli uzaklaştı. İyi oyun ve olumlu istatistiklerden daha önemlisi, fena halde puan ve puanlara ihtiyaç var.