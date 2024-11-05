Manisa'da kan kaybı sürüyor

TFF 1'inci Lig'de sezona iyi başlayan Manisa Futbol Kulübü, son 5 maçın 4'ünü kaybederek korkulu rüya görmeye başladı. Ligdeki ilk haftaları zirve yarışında geçen siyah-beyazlı ekip son 5 maçta sadece Gençlerbirliği'ni 1-0 yenebildi. Boluspor'a 2-0 yenilen Manisa, son 3 maçta üst üste Iğdır FK, Esenler Erokspor ve Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. Son 3 maçta gol üretemeyen Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un takımı 14 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde kaldı.

NE YAPTIN ALPEREN!

Maçta gol pozisyonları da yakalayan Manisa FK şanssızlığını bir türlü kıramıyor. Bu maçtaki talihsizlik ise Alperen'in büyük hatası oldu. 50. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışından çektiği şutta üzerine gelen topu elinden kaçıran kaleci Alperen ikinci müdahaleyi yapmaya çalışsa da top ağlarla buluştu. Golden sonra Manisa'nın çabaları devam etse de maç Pendikspor'un galibiyetiyle sona erdi

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ'TAN HAKEMLERE SİTEM

Manisa FK Teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Son 3 haftadır hem girdiğimiz pozisyonlar, hem oynadığımız oyunun sonuç olarak karşılığını alamıyoruz. Bunu da bir şekilde kıracağız. Bu oyuna ve sahanın içerisinde mücadeleye ısrar edeceğiz. Sonuç alacağımızı da düşünüyorum. Son 3 haftada aldığımız mağlubiyetlerden dolayı geri adım atmayacağız. Israr edeceğiz ve sonunda kazanan biz olacağız. 11 haftada hiç hakem yorumu yapmadım fakat burada sadece bir ricam var. Oyunun içerisindeki aksiyonlar gelişebilir, faulleri bazen çalmayabilirsin veya buna benzer pozisyonlara sahanın içerisinde reaksiyon göstermeye bilirsiniz. Maçı rakibin bu kadar soğutması, rakip oyuncu grubunun bu kadar oyunun içerisinde kalmayıp düşüncelerinin sadece oyunu soğutmak olan kısmına izin verirseniz, oyunun gelişimiyle ilgili büyük problemler yaşarız. Hakemlerden bu tarz durumlara izin vermemeleri gerektiğini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.