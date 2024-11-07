Yeni bir yıldız doğuyor

Öncelikle Bodrumspor'un başına geçen ve ilk maçına Alanya karşısında çıkan Volkan Demirel'e başarılar diliyorum. Oynattığı takımlara pozitif bir oyun anlayışı aşılayan ve özellikle genç oyunculara önem verip onlarla başarıya ulaşmayı amaçlayan Volkan hocanın takıma fayda sağlayacağına inancım tam. Öyle ki bunu daha ilk maçtan bizlere göstermeye başladı ve genç yıldız Ege Bilsel'i 90 dakika oyunda tutarak ona ve takımdaki gençlere olan güvenini gösterdi. Ege de bu güveni boşa çıkarmayarak çok etkili bir maç çıkardı. Sol bekte görev yapan Ege, Bodrum altyapısından çıkma bir oyuncu. Bir süre Antalyaspor'da görev yapsa da bu yıl Bodrum'a geri döndü. Oyuncu yapısı olarak güçlü bir fiziğe ve iyi ayaklara sahip. Özellikle sol ayaklı oyuncu sıkıntısı yaşayan ligimizde önemli bir cevher olarak görüyorum. Bir yandan Alanya sağ kanadından gelen ataklara karşı ayakta kalan ve müdahaleleriyle öne çıkan bir oyun sergilerken, soldan yapılan ataklarda da yer alarak hücumda da arkadaşlarına destek oldu. Eğer Volkan hoca onda ısrar ederse benim görüşüm Ege Bilsel üzerine koyarak devam eder ve 4 büyüklerin radarına girer. Bir süre sonra da onu Süper ligde şampiyonluğa oynayan bir ekipte izleyebiliriz.

VOLKAN DEMİREL'DEN EGE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Alanya karşısında özellikle ilk yarı iyi bir oyun sergileyen Bodrum FK, Seferi ile iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Son yarım saati 10 kişi oynamasına rağmen pes etmeyen Ege ekibi sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında, Demirel, oyuncularının performansını övgüyle değerlendirdi. Genç yıldız adayı Ege Bilsel'in oynadığı futbola vurgu yaparak, "Oyuna giren çıkan herkesi tebrik ediyorum. Asıl bir tebrik de Ege'ye. Çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Benim için galibiyetten daha önemlisi, bugün Ege'nin iyi oynamasıydı," ifadelerini kullandı.