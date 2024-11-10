Son dakikada 3 puan

Göztepe, geçen hafta Gaziantep FK karşısında aldığı mağlubiyetin ardından bu hafta Konyaspor'u son dakika golleriyle mağlup ederek kendine geldi. Maç boyunca hücumda bekleneni veremeyen ve Konyaspor savunmasını aşmakta zorluk çeken İzmir ekibi, taraftarın umutlarını yitirmeye başladığı anlarda sahneye çıktı. Romulo ve Matsuki'nin son dakikalarda gelen golleri, yalnızca skoru değil, Göztepe'nin moralini de yükseltti.

Romulo'nun dönüşü, bu galibiyetin en dikkat çeken yanlarından biriydi. İki haftadır sahalardan uzak kalan Romulo, geri döner dönmez golünü atarak takımının ihtiyaç duyduğu katkıyı sağladı. Onun varlığı, Göztepe'ye hem oyun hem de moral açısından büyük destek oldu. Matsuki de ona eşlik ederek, Konyaspor karşısında galibiyeti getiren diğer isim oldu. Bu iki oyuncunun son dakika katkıları, Göztepe'nin pes etmeyen ruhunu yeniden canlandırdı.

Göztepe, bu galibiyetle taraftarına güçlü bir mesaj verdi: Bu takım, zor anlarda bile geri dönebilir ve dirençli bir yapıya sahip. Sezonun başında yaşanan iniş çıkışlara rağmen, takımın bu galibiyeti, uzun vadede daha dengeli bir performans sergileyebileceğinin sinyalini veriyor. Taraftarının desteğini arkasına alan Göztepe, bu galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir adım atarken, kendine olan güvenini de tazeledi.