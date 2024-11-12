Manisa lidere acımadı

TFF 1. Ligde sezona iyi başlasa da son 5 haftada 4 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Manisa FK, evinde lider Erzurumspor'u devirerek kötü gidişe dur dedi. Son 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen rakibini 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip hem özgüven tazeledi hem de play off için söz sahibi olma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ligin en erken gollerinden biriyle öne geçen Ege ekibi, birçok pozisyona girip golle sonuçlandıramama hastalığını da bu maçla sona erdirmiş oldu. Özellikle Fofana ve Okyere etkili ataklarla Manisa'nın hücum gücü oldular. Manisa hocasının takıma oturttuğu bir planı var. Taktik ve mücadele kısmında bir problem yok fakat bu işin anahtar unsuru olan goller de geldikçe Manisa istediğini almaya başlayacak. Özellikle dirençli ve reaksiyonu iyi olan Erzurum takımına karşı bunu yapmaları ve golleri bulmaları önemliydi. Şimdi milli aradan sonra Keçiörengücü maçında bunu devam ettirmeleri lazım

ÇAĞDAŞ HOCA'NIN KEYFİ YERİNDE

Haftalardır güzel oynamalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını kaydeden Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Erzurumspor FK karşılaşmasından güzel bir oyun ve 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çavuş, "Bundan önce de zaten hem flaşta ve bundan önceki maçın maç sonu röportajında da bir şey dile getirmiştim. Yani biz üç haftadır mağlup oluyoruz ama gerçekten oyun içerisinde çok iyi bir konsantre olan ekip ve çok iyi bir oyun bir takım vardı. Fakat sadece sonuç alamıyorduk. Şimdi bu hafta da aynı oyunu devam ettirip, aynı mücadele gücünü devam ettirip skor aldık ve bundan çok mutluyuz, çok keyifliyim" dedi.

MANİSA FK'LI UMUT ERDEM'E MİLLİ DAVET

U20 Milli Takımı'nın 19 Kasım Salı günü İstanbul'da Almanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Umut Erdem de yer aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Manisa Futbol Kulübü ve Manisa'yı milli formayla temsil edecek olan genç futbolcumuz Umut Erdem'i kutluyor, A Milli Takım'a giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.