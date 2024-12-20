Aradaki güç farkı hissedildi

Türkiye Kupası'nda İzmir'in iki güzide kulübü karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Göztepe ile 2. Lig temsilcisi Bucaspor'un arasında tabii ki net bir güç farkı vardı. Ancak iki kulüp de çok iyi mücadele etti. Karşılaşmaya neredeyse tam kadro çıkan Göz-Göz, maçın başında golleri bulunca rahatladı. Bucaspor da erken yediği gollerle oyundan düştü ancak 2-0'dan sonra da iyi futbol oynadı. Belki İlk 10-15 dakikayı gol yemeden geçebilseydi direnç gösterebilirdi. Lig maçlarındaki gibi ileride çabuk çoğalan ve rakibi hataya zorlayan Göztepe, bu futbolundan ödün vermedi ve rahat bir galibiyet aldı. Romulo, Matsuki ve Tijanic ön plana çıktı. İlk kez forma şansı bulup gol sevinci yaşayan genç İzzet'i de tebrik etmek lazım. Bucaspor ikinci yarının başında da kalesinde golü gördü. Genel olarak 90 dakika boyunca rakip kaleye gitmekte zorlansalar da mücadeleleri takdiri hak ediyor. Sarı-lacivertliler artık lige odaklanacak. Bence son dönemde kazanmakta zorlansalar da işi sonuna kadar götürebilecek bir kadroları var. Kulüp kenetlenirse bunu başarabilir.

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