Manisa FK rahat nefes aldı ama…

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etse de oynanan oyunun tatmin ettiğini söyleyemeyiz.



Son haftalarda galibiyete hasret kalan Manisa ekibi, deplasmanda rakibini mağlup ederek en azından tekrar üç puanla tanıştı. Bu maç en azından oyuncuların ve teknik ekibin tekrar güvenini yerine getirdiğini söyleyebiliriz.



İki yarısı Malatyaspor sahasında oynanan maçta Manisa FK'lı oyuncular sağlı sollu ataklarla geliştirdiler fakat Malatyaspor kalecisi Emrah'ı geçmekte zorlandılar. Sonrasında gelen gollerden sonra ev sahibi ekibin direnci kırıldı.

OYUN İLERİYE IŞIK VERMEDİ

Maçı izlerken notlar alıyorum acaba bu takım neleri fazla yapıyor diye bunu yazarken hemen aklıma şu geliyor 'Malatyaspor zaten lige veda etmiş takım bu maçı da kazanamayacaksan neyi kazanacaksın" diyorum. Sonuçta kazanılan bir üç puan var ama en büyük sorun ya oyun! İşte orası büyük soru işareti oluşturdu. Manisa FK teknik heyeti ve oyuncularına alınan bu farklı mağlubiyet onları sakın ama sakın aldatmasın. Manisa FK, bugün kazandı ama oyun olarak iyi oynamadı. Herkesin üç puan aldığı rakibinden Manisa FK'da sadece üç puan aldı.

Manisa FK, ilerleyen haftalarda ligde korkulu rüyalar görmek istemiyorsa bundan sonraki maçlarda hem kazanıp hem de iyi oynamak zorunda. Bugünkü maçın skoruna bakarak bizi iyi oynadık kazandık falan derlerse işleri çok zor bunu belirtmek isterim.

Manisa FK adına bu galibiyetin anlamlı olması gerekiyorsa gelecek hafta sonu evinde oynayacağı Boluspor maçını kazanması şart…