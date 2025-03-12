Bodrum FK. Rize'ye bileniyor

Son 5 maçta gol yemeden 3 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen averajla yine düşme hattına gerileyen Bodrum FK'da gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Yenilmezlik ve gol yememe serisini sürdürmek isteyen Muğla temsilcisi, Rize'den zaferle dönerek hem milli araya moralli girmenin hem de önündeki zorlu maçlar öncesi ligdeki konumunu düzeltmenin planlarını yapıyor.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Rizespor, 33 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde puanların birbirine yakın olduğunu düşünürsek kimsenin yeri garanti değil. O yüzden alınan puan veya puanlar büyük önem taşıyor. Karadeniz ekibinde Akintola, Ghezzal ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları var ve Bodrum karşısına bu önemli oyuncularından yoksun çıkabilir.

BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALI

Milli aradan sonra adeta bir kurtuluş savaşına başlayacak olan Bodrum'a bu dev maçlar için bu oyun yetmeyebilir diye düşünüyorum. Evet defansı sağlama alan ve golden sonra oyunu tutan, dsiplinli ve plana sadık bir Bodrum izliyoruz Morais geldiğinden beri. Fakat şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, Fatih Tekke ile çıkış yakalaması muhtemel Trabzon ve her zaman zor olan Alanya deplasmanlarına peş peşe çıkacak Bodrum için bu büyük bir meydan okuma olacak.

JOKER FREDY VE KALECİ SOUSA

Morais'in geldiği günden bu yana yakaladığı bu çıkışın elbette birçok faktörü var. Fakat bunlardan en önemlileri takımın ivme kazanmasında büyük pay sahibi olan ve adeta bir joker rolüne bürünen Fredy ve kalesinde devleşen Diogo Sousa. Gösterdikleri özveri hocayı da mutlu ediyor olacak ki son maçtan sonra onlara bir parantez açarak övgüyü hak ettiklerini söyledi. Morais, ligde 5 maçlık namağlup serisi yakaladığı dönemde Fredy'i tüm maçlarda 11'de görevlendirip, hiç oyundan çıkarmadı.

Deneyimli hoca, tecrübeli futbolcuyu bu süreçte joker gibi kullandı. Afrika kökenli oyuncu, ön libero, 10 numara, sağ ve sol açık bölgelerinde görev aldı. Yeşil-beyazlıların kaptanı, Adana Demir ve Başakşehir maçlarında sağ açık, Göztepe önünde ön libero, Hatayspor karşısında da 10 numara mevkilerinde şans buldu. Son oynanan Kasımpaşa müsabakasında da sol kanatta süre alan Fredy, attığı tek golle takımına 3 puanı getirmeyi başardı.