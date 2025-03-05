Ersan Parlatan: Deplasmanda iyi görüntü sergileyeceğiz

Altınordu FK Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Fethiyespor önünde deplasmanda daha iyi görüntü sergileyeceklerini söyledi. İzmir ekibi, Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.





"ÇOŞKU EKSİKLİĞİMİZ VARDI"

Beykoz Anadolu Spor maçında istedikleri galibiyeti alamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Gönül isterdi ki üç puan alalım. Beykoz Anadolu Spor maçına bakıldığında maçla alakalı biraz coşku eksikliğimiz vardı. Bunu maçın başında hissedebildik. Girdiğimiz net pozisyonlarımız vardı fakat sonuçlandırmada sorun yaşadık. Takımda yorgunluk demeyeyim ama coşku eksikliğimiz vardı. İkinci yarı toparlansak da rakip de oyunu soğutarak buradan istediği bir puanı almasını bildi. Bizler iki puan kaybettik." dedi.

"FETHİYE DEPLASMANINDA İYİ GÖRÜNTÜ SERGİLEYECEĞİZ"

Fethiyespor maçı hazırlıklarımızın sürdüğünü ifade eden Ersan Parlatan, "Rakip son haftalarda gol yemiyor. Bizler bu maçta dahi iyi görüntü sergileyeceğimize eminiz" diye konuştu.





ALTYAPI GELİŞİM TAKIMLARI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Altınordu'nun Altyapı Gelişim Takımları, çalışmalarına İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

Altınordu U13, U12, U11 ve U10 Takımları, hafta sonu antrenmanlarından önce takımlar halinde toplu fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi. Tüm takımların toplu fotoğraf çekimlerinde Başkan Seyit Mehmet Özkan da yer aldı.