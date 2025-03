Bodrum Fırtınası Dinmiyor!

Bodrum FK, Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda pek çok kişinin tahminlerini boşa çıkardı. Sezon başında "acaba tutunabilir mi?" diye sorulan soruların yerini artık daha büyük hayaller aldı. Bugün evinde Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerek puanını 27'ye yükselten yeşil-beyazlılar, ligde kalma yolunda dev bir adım attı. Ama daha da önemlisi, takımın ruhu ve sahada gösterdiği mücadele, bu takımı sadece ligde tutunma yarışının değil, daha büyük hedeflerin de parçası yapıyor.

Son 5 haftadır bileği bükülmeyen Bodrum FK, sahaya çıktığında rakibine her an sürpriz yapabilecek bir takım olduğunu defalarca gösterdi. Savunmada sağlam duruşu, hücumda ise rakiplerini zorlayan dinamik oyun yapısı, onları her maçta tehlikeli bir ekip haline getiriyor. Bugün de Kasımpaşa karşısında maça yüksek enerjiyle başlayan Bodrum FK, 90 dakika boyunca bu enerjisini kaybetmeden mücadele etti.

Bu takımın en büyük gücü, Süper Lig'de olmayı hak ettiğini her hafta kanıtlaması. Bodrum gibi futbola tutkuyla bağlı bir şehrin Süper Lig'de temsil edilmesi, sadece kulüp için değil, şehir için de büyük bir kazanım. Taraftarın desteği, takımın sahadaki mücadele gücüyle birleştiğinde ortaya çıkan tablo Bodrum FK için umut verici. Şimdi hedef, yakalanan bu ivmeyi sezon sonuna kadar taşımak. Çünkü bu takım, lige tutunmanın ötesinde bir şeyler başarabilecek potansiyele sahip.

Bodrum fırtınası esmeye devam ediyor. Ve bu rüzgar dinmeye niyetli değil!