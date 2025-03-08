Manisa FK’da korku çanları çalıyor

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK, gurbette Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Play-off hesapları yaparken bir anda kendini düşme hattında bulan siyah-beyazlı ekip, 34 puanla 18. sıraya gerileyerek tehlike çanlarını iyice hissetmeye başladı.

Bu sezon ciddi puan kayıpları yaşayan Manisa FK, Esenler Erokspor karşısında da istediğini alamadı. Savunmadaki zaaflar, hücumdaki üretkenlik sorunu ve kırılgan oyun yapısı takımın düşme hattına sürüklenmesindeki en büyük etkenler arasında.

Son dört haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Manisa FK, kümede kalma yolunda artık telafisi zor bir sürece girdi. Özellikle alt sıralardaki rakipleriyle oynayacağı maçlar kritik önem taşıyor. Ancak mevcut oyun anlayışı ve psikolojik baskı, takımın toparlanmasını daha da zorlaştırıyor.

ÇIKIŞ YOLU VAR MI?



Manisa FK'nın bu kabustan çıkması için:

Mental olarak toparlanması gerekiyor. Oyuncular sahada daha özgüvenli ve agresif olmalı.

Gol yollarındaki verimsizliğe çözüm bulunmalı. Takım hücumda çoğalamıyor ve son vuruşlarda büyük sıkıntı yaşıyor.

Savunma hataları minimize edilmeli. Özellikle duran toplarda ve kontra ataklarda basit goller yeniyor.

Ligin son virajına girilirken, Manisa FK için her maç final niteliğinde. Bu durumun farkına varılıp, takımda ciddi bir reaksiyon verilmezse, sezon sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Benden söylemesi.