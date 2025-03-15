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Manisa FK nefes aldı ŞENOL KANTÜRK

Manisa FK nefes aldı

senol.kanturk@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15 Mart 2025, 16:49

Sezon başından beri sıkıntılı süreçler yaşayan Manisa FK, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek birazcık nefes aldı.

Hafta içinde teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Ege ekibinde, Taner Taşkın dümene oturdu. Manisa'yı yakından bilen Taner hoca, Manisalıların da isteklerini biliyordu. Yeni hocanın gelmesiyle birlikte takımın çehresi de değişmiş. Daha öncesinde dağınık bir görüntü sergileyen Manisa temsilcisi, bugün sahada daha dertli toplu gözüktü. Takımdaki o panik havası gitmiş. Sahada ne istediğini bilen bir takımı gördüm. Takım en azından oynadığı pozitif futbolla ilerisi için umut verdi. Milli maç arasının da gelmesi Manisa FK adına oldukça önemli bir gelişme. Bu arada takım eksik yönleri de giderecektir.

LİGDE KALINMASI GEREKİYOR
Sıkıntılı geçen süreçte Manisa FK'yı yönetenler ve şehrin yöneticileri, takımın yanında olmalı ki Manisa FK, TFF 1. Lig'de kalsın. Bu takımın bu sezon ligde kalması şehir adına Manisa gençleri adına çok önemli.

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