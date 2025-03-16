Göztepe büyük fırsat kaçırdı

Sezonun ikinci yarısında istediği futbolu ortaya koymaktan uzak kalan Göztepe, sahasında ağırladığı Eyüpspor önünde de büyük fırsat kaçırdı.

Uzun bir aradan sonra ideala yakın kadrosu ile sahaya çıkan Göz Göz, taraftarı önünde bu maçı kazanmaktan başka bir hesabı yoktu. Son haftalardaki kazanama stressi de futbolcular üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu. Göztepeli oyuncular, taraftarları önünde hem Avrupa için tekrar umutlanmak hem de taraftarlarını kendilerine affettirmek için sahada yer aldı.

Maçın ilk yarısında Arda Turan'ın talebeleri yaptıkları ön saha baskısı ile Göztepeli futbolculara oyun kurma imkanı vermedi. Göztepe neredeyse ilk yarıda hiç şut bile atmadım desem abartmış olmam. Rakip takım, oyunu yarı sahasında kilitleyince Göztepe'nin ileri uçundaki gol umutları Romulo ve Juhan top ile bulaşamadı. İkinci yarıda Stoilov gerekli hamleleri yapınca Göztepe oyuna ortak oldu. Özelikle David Tijanic, Göztepe'nin kimliğini değiştirdi. Bu futbolcunun girmesinden sonra Eyüp defansı da çıkmakta zorlandı. Göztepeli oyuncular üst üste pozisyonlar bulmaya başladı bu defa da kaleci Berke ve kale direklerini geçmekte zorlandılar. Tayfur Bingöl'ün golüne karşılık Romulo'nun penaltı golü skoru dengeledi. Bu dakikadan sonra Göztepeli oyuncular istekli ve arzulu oynasalar da bir türlü galibiyet golünü atamadılar. İkinci yarıda taraftarlar Romulo'nun her pozisyonunda hop oturup hop kalktı. 90 dakika bittiğinde ise 1-1 yazıyordu.

Avrupa'yı isteyen rakibine en azından bir puan yeterken Göztepe adına bu beraberlik bence 2 puan kayıp oldu. Göztepe gelecek sezon Avrupa istiyorsa milli arayı iyi değerlendirip aynen sezonun ilk yarısında oynadığı gibi tekrar oynamaya başlamalı. Yoksa herkesin beklediği Avrupa hayali yavaş yavaş elden kayıp gidecek.