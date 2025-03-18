Bodrum zorlu virajda

Son maçta Rize'yi deplasmanda deviren Bodrum FK'da moraller en üst seviyede. 6 maçlık periyotta 4 galibiyet 2 beraberlik alan Ege ekibinde bu seride hiç gol yememesi göze çarpan en önemli unsur. Elbette bunda en büyük pay gelişiyle birlikte takımı şaha kaldıran Morais. Portekizli hoca düştü denilen Bodrum takımı için "Bir ihtimal daha var" diyerek umutları yeşertti ve an itibariyle yeşil beyazlıları düşme potasından çıkardı.

MEYDAN OKUMA MAÇLARI

Şimdi bu güzel istatistiklerden sonra Bodrum'un bu çıkışını büyük takımlar önünde de ispat etmesi gerekecek. Karşısında Samsun önünde kaybettiği 2 puanın acısını çıkarmak isteyecek bir Fenerbahçe bulacak . Daha sonra da Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni hocasıyla moralli ve başarıya aç bir Trabzon ile oynayacak. Bir sonraki adımda ise bu dev maçlar yerini ligde kalma mücadelesi veren rakipleriyle oynayacağı heyecan verici mücadelelere bırakacak. Alanya ve Antalya maçları Bodrum'un ligdeki konumu ve kaderini adeta şekillendirecek.

TAKIMI YABANCILAR SIRTLIYOR

Bodrum takımının bu başarısında hocadan sonra en büyük pay elbette yabancı oyuncuların verdiği büyük katkı. Yeşil-beyazlılarda Puşçaş, Fredy, Bardhi ve Brazao çok kritik gollere imza attı. Başakşehir ve Hatay maçlarında Puşçaş galibiyeti getiren golleri sıralarken, Türkiye kupasında da Brazao sahneye çıktı. Kasımpaşa ve Rize maçlarında da Fredy iki gol atarken Bardhi de ligdeki ikinci golü Rize ağlarına göndererek galibiyeti perçinlemiş oldu. Böylelikle Bodrum FK, yabancı oyuncularının attığı gollerle hem küme düşme potasından çıktı hem de kupada yoluna devam etti.