Göztepe, galibiyeti kaçıran taraf oldu

Sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu futbolla sezonun ilk yarısını aratan Göztepe, Trabzon deplasmanından bir puanla dönmek zorunda kaldı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ilk maç futbol otoriteleri tarafından büyük beğeni almıştı. O maçta taraflı tarafsız herkesin takdirini alan Göz Göz, zaten sonrasında ortaya koyduğu futbolla ilk yarıya damga vurmuştu.

SEZONUN İKİNCİ YARILARI ZOR OLUR

Yazılarımı takip edenler bilir. Sezonun ikinci yarıları zor olur yazmıştım. Yoğun maç trafiği kış şartları sakatlıklar takımları etkiler. Göztepe'de sezonun ikinci yarısında adeta sakatlık sorunu ile boğuştu. Bulgar teknik adam bazı haftalarda kadro kurmakta çok zorlandı.

Üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra çıkış arayan Göztepe, Trabzon deplasmanında mutlak galibiyet veya puan almak için çıktı.

Maça gelirsek, bugün hoca sahaya daha dirençli bir onbir yapmış, orta alanı Ahmet Ildız, Doğan Erdoğan ve Dennis orta alanda savaşan takım çıkartı. Göztepe Romulo'nun penaltı golü ile geçti fakat hiç pozisyon yokken Koray Günter'in büyük hatası sonucunda golü kalesinde gördü.

Bana göre Göztepe kazanacağı maçtan beraberlikle ayrıldı. Maç boyunca Trabzonsporlu oyuncularla resmen boğuştular.

Fatih Tekke ile hava yakalayan Trabzon deplasmanından alınan bir puan iyidir.