Manisa FK. düzlüğe çıkamıyor

Pendikspor galibiyetiyle morallenen Manisa, Erzurum'dan puansız dönünce kendini yine sıkıntıya soktu. Bir seri başlatarak düzlüğe çıkma planları yapan Ege temsilcisi, şanssız bir kırmızı kartla 10 kişi kaldıktan sonra Erzurum'un golüne engel olamadı ve istikrarsız gidişini sürdürdü

LİGDEKİ EN KÖTÜ SEZONU

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Manisa FK, 4 sezondur mücadele ettiği ligde en kötü sezonunu yaşıyor. Bazı maçlarda galibiyetler alsa da bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Ege ekibi, tehlikeli bölgeden bir türlü kurtulamadı ve şu an 17. sırada kritik haftalara doğru ilerliyor. Malatya ve Adana'dan sonra en çok mağlubiyet alan takım konumunda olan Manisa FK, aldığı 16 mağlubiyetle bu sezon taraftarını bir hayli üzdüğünü söyleyebilirim. Bu kötü karnenin tabiki birden çok nedeni var. Değişen yönetimler, hocalar bir türlü bu kötü gidişe dur diyemezken, yeni hocalarla sürekli değişen oyun planları, sil baştan dizilişler ve oyuncu tercihleri de istikrarsız bir tablo oluşmasını sağladı diyebiliriz. Mağlubiyetler geldikçe bu kısır döngü sürekli devam etti ve yap-boz takımına dönen Ege temsilcisi, lige bir türlü ağırlığını koyamadı.

EVİNDEKİ 2 MAÇ BİR FIRSAT

Ligin 31. haftası sonunda 37 puanla 17. sırada düşme potasında yer alan Manisa FK, 32. ve 33. hafta evinde önce Keçiörengücü'nü ardından da Amedspor'u ağırlayacak. Manisa ekibi, her iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Bu 2 karşılaşmada evinde oynamanın avantajını kullanması gerekir. Ligin en kritik haftalarında eline gelen bu kozu değerlendirebilirse bir nebze rahatlama şansı olabileceğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum ki hoca ve oyuncular da bu maçlara yüzde yüz odaklı hazırlanıyordur. Çünkü onlar da biliyor ki artık Manisa takımının puan kaybına tahammülü yok denecek kadar az. Evindeki bu 6 puanlık pastanın, rakiplerin kaybedeceği puanlara göre 6 puandan çok daha büyük bir avantaj olacağını da unutmamak lazım.