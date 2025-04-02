Canın Sağ Olsun Bodrum

Oyuna iyi başlayan ve ilk dakikalarda golü bulan Trabzon'a karşı ilerleyen dakikalarda dengeyi sağlayan ve tehlikeli ataklar geliştirmeye başlayan Bodrum FK, Seferi ve Bardhi ile arka arkaya goller bularak kolay lokma olmadığını fazlasıyla gösterdi. Fakat bu sevinci sadece 2 dakika sürdü ve Trabzon Mustafa ile eşitliği sağladı. İlk yarıda iki tarafın da bulduğu pozisyonlar vardı ama Bodrum FK deplasmanda olmasına rağmen enerjik ve pes etmeyen bir oyun tarzıyla oynayarak maça ortak oldu. İkinci yarıda özgüvenli oyunuyla defansa çekilmeyerek Trabzon kalesinde birçok pozisyon bulan bir Bodrum vardı. 60. dakikadan sonra Trabzon ataklarını sıklaştırdı ve birçok gol şansı yakaladı. Maçın genelinde göze hoş gelen keyifli ve mücadeleci bir futbol izledik. 78. dakika ise maçın en kritik anlarından biriydi. Bodrum'da Fredy şanssız bir kırmızı kart gördü. 88'de ise Okay Yokuşlu takımını 10 kişi bıraktı. 90 dakikada başka gol olmayınca maç uzatmaya gitti. 98. dakikada Zubkov'un golüne engel olamayan Bodrum FK çeyrek finalde kupaya veda etse de oynadığı futbolla bir alkışı hak etti.

MORAIS FENER MAÇINDAN DERSLER ÇIKARMIŞ

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında ilk yarıda arka arkaya yediği gollerle teslim bayrağını çekip sonrasında da pek fazla etkili olamayan Bodrum yerine bu maçta daha mücadeleci, cesur ve hücumda etkili bir takım izledik. Seferi Bardhi Okita ve Fredy uzun toplarla ve rakip defansın arasına atılan tehlikeli paslarla Trabzon'a birçok kez korku yaşattı. Bodrum takımı defansa çekilip kontratak kovalamadı ve savaşmayı tercih etti. İkinci yarıda oyuna giren Ege Bilsel ve Üzeyir de bu savaşan takıma uyum sağladılar ve son ana kadar mücadele ettiler.