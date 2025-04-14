Bodrum FK Cimbom'a bileniyor

Geçen hafta sahasında konuk ettiği Antalya ile golsüz berabere kalan Bodrum FK'da tehlikeli bölgeden halen çıkılamamış olması camiayı tedirgin ediyor. Morais'in gelişinden sonra özellikle savunma konusunda büyük bir gelişme kaydeden Ege ekibinde şimdiki hedef şampiyonluğa oynayan lider Galatasaray'a çelme takmak

SADECE FENER'DEN GOL YEDİ

Morais yönetiminde çıktığı 9 maçın 8'inde gol yemeyen Bodrum takımı, Fenerbahçe karşısına 4 as oyuncusu olmadan ve 3'lü savunmayla çıkmayı tercih etmişti. Bir dönem Mourinho'nun yardımcılığını da yapan Morais, aldığı bu riskin sonucu olarak 4 gol yemekten kurtulamadı. Diğer maçlarda oynattığı başarılı futbol ve güçlü savunma oyunuyla alkış alan Bodrum, geri kalan 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı

CİMBOM'UN HÜCUMCULARINA ÖNLEM



Cuma günü konuk olacağı Galatasaray karşısında hücumda Bardhi, Fredy, Pusçaş ve Seferi gibi yabancı yıldızlarına güvenen Bodrum FK'nın Sarı kırmızılı takımın güçlü hücum oyuncularına karşı da defans oyuncularına inancı tam. Ajeti ve Ali'nin tandemdeki uyumu, Cenk Şen'in hem kanat beki olarak hem de bek savunması olarak gösterdiği istikrar göze çarparken, sağ bek Üzeyir'in yerine Antalya maçında onbirde başlayan Celutska da iyi bir performans gösterdi. Cuma günkü maçta da bu istikrarlı ve az gol yiyen dörtlüye büyük iş düşecek. Özellikle kariyer rekoruna doğru koşan Osimhen, güçlü yapısıyla rakipleri bozan Barış Alper ve sakatlık sonrası kendine gelmeye başlayan Yunus Akgün gibi üst seviye hücumculara karşı özel önlem alınacak. 90 dakika pür dikkat olmak zorunda olan geri dörtlü haricinde, hem yerden hem havadan oyunla rakiplerini bunaltan cimbomun bu üstünlüğünü bozmak için Taylan'a da büyük görev düşüyor. Tehlikeli pas aralarına ve koşu yollarına uzun toplara karşı defansın arasına girerek bağlantıyı bozabilirse birçok atağı eli boş gönderebilirler. Osimhen'e karşı Celutska'nın tatlı sert oyununun katkı sağlayabilecek bir seçenek olduğunu söyleyebilirim.