Göztepe 3 puana hasret

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Göztepe, Konya deplasmanında da istediğini bulamadı. Geçen hafta Gaziantep FK önünde son dakikada beraberliği kurtaran Göz Göz, ligde kalma mücadelesi veren ve ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Konya deplasmanında nasıl oynayacağını açıkçası çok merak ediyorum.

7 haftadır galibiyete hasret Göztepe, bu deplasmandan galibiyetle dönerek en azından Avrupa hedefi için iddiasını sürdürmek istiyordu. Geçen haftaki maçta son dakikada gol atan Kubilay Kanatsız Kuş, hocası tarafından ödüllendirildi ve bu maça ilk 11'de başladı.

Stoilov, oyun planını uzun toplan üzerine kurgulamış. Takım içinde bir çok değişiklikler de vardı. İleri uçta Romolu, Juhan ve Kubilay gol ayakları gibi gözüküyordu. İlk 20 dakikada iyi oynayan Göztepe yine basit bir gol yiyerek mağlup duruma düştü. Yine Juhan sakatlanınca oyun planı da değişti. Rakip ceza sahası üzerinde baskı kuramayan Göztepe böyle olunca istediği golü de bir türlü bulamadı.

GENÇ KALECİ YILDIZLAŞTI

Göztepe'de Romolu'nun füzesi üst direkten patlaması ve gol olsa belki başka şeyler konuşulabilirdi. Göztepe, kapalı defansı açmakta çok zorlandı. Romulo istediği topları alamayınca orta sahaya kadar gelip top olmaya çalıştı. Hele oyunun son bölümünde ise Göztepe gol için o kadar yüklendi ki üst üste pozisyonlar buldu. Bunda da Konyaspor'un genç kalecisi oldukça başarılıydı. Göztepe deplasmanda mağlup da olsa özellikle son bölümdeki oyunu ve isteği ile beraberliği hak etti desem yanlış olmam. Göztepe adına bugün tek eksik olan gol idi. Göztepe, kendi kendine yenildi desem abartmış olmam