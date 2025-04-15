Teşekkürler Murat Korkmaz ve Yusuf Kocakaya

A Takım Sportif Direktörümüz Murat Korkmaz ve Oyuncu Alım Direktörümüz Yusuf Kocakaya ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

MURAT KORKMAZ'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Uzun yıllardır kulübümüzde farklı pozisyonlarda bulunan ve gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda görev yapan A Takım Sportif Direktörümüz Murat Korkmaz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Gelecek yıllarda spor yöneticiliğinde üstün başarılar elde edeceğine inandığımız Murat Korkmaz'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

YUSUF KOCAKAYA'YA TEŞEKKÜR EDERİZ

Yine Altınordu organizasyonu içinde uzun yıllardır beraber çalıştığımız ve en son A Takım Oyuncu Alım Direktörü olarak görev yapan Yusuf Kocakaya ile de yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Yusuf Kocakaya'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.