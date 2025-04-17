Manisa FK'nın kader maçı

1'inci Lig'de son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü yarın kümede kalma yarışında en yakın rakibi Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ligde düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü'nün 39 puanı bulunuyor. Rakibini 1 puan geriden takip eden 38 puanlı Manisa ekibi yarın evinde kazanırsa son 3 maç öncesi düşme potasından kurtulma şansını elde etmiş olacak

DÜŞME HATTININ PLAY OFF'U

Manisa FK kalan maçlarını ise yine düşme potasındaki rakibi Şanlıurfaspor'un yanı sıra Bandırmaspor ve Ümraniyespor'la oynayacak. Yani bu son haftalar bir nevi düşme hattının play off'u niteliğinde. Kritik bölgedeki takımlar birbirini yarış dışı bırakabilecek. Ankaragücü maçında hedef mutlak galibiyet olmalı, çünkü galibiyet halinde Manisa'nın rakibini sıralamada altına alma şansı olacak. Son dört maçta artık takım stratejisi, taktikler, oyuncuların durumları gibi etkenlerin pek bir önemi kalmadı. İyi de oynasa kötü de oynasa maçtan galip ayrılmak en önemlisi olacak. Açıkçası futbolcuların extra bir motiveye de ihtiyacı olmaması gerekir. Bu maçlarda daha ziyade inanç, motivasyon, özgüven gibi unsurlar takımın ligde kalıp kalmayacağını belirleyecek.

TANER TAŞKIN DESTEK İSTEDİ

Kaybederlerse havlu atacaklarını vurgulayan hoca haklı bir biçimde camiadan destek istiyor. Tüm Manisalıları takımlarına destek vermeye davet eden hoca motivasyon konusuna ağırlık veriyor. Taner Taşkın böyle zor maçlara çok çıkmış deneyimli bir hoca. Futbolculara da bu kritik maçlar öncesi güven aşılayarak, sakin bir biçimde motivasyonu yüksek bir oyunla sonuca gitmek isteyecektir. Takımın bu süreçlerde onun tecrübesinden yararlanacağını düşünüyorum