Manisa FK rahat nefes aldı

Ligin başından beri büyük zorluklar içinde boğuşan Manisa FK, kendi evinde belkide ligde kalma mücadelesinin en önemli maçı Başkent temsilcisi Ankaragücü'nü güzel bir oyunla mağlup ederek ligde kalma yolunda büyük mesafe kat etti.

Maçın başında oyun hakimiyetini elinde tutarak rakip orta alanda karşılayıp kanatlarda görev yapan Osiji ile Fofana rakip defansı çok zorladılar. Takımın beyni kaptanı Oğuz Gürbulak asistleri ile hem Dincev ile Bartu Göçmen'in gollerinin baş mimariydi. Teknik Direktör Taner Taşkın oyuncuları o kadar çok motive etmişti ki bir oyuncuya 3 kişi baskı oluygulaması bu maçı ne kadar istediklerini gösteriyordu. Manisa FK, Bence bu oyunlarını devam ettirsin inanın zorluk çekmez. Hep yazdım bu zorlu maçlarda taraftarın takımın yanında olması lazım.