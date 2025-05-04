Yönetim ne yapıp etmeli o ismi kadroda tutmalı

Bu yazıyı Adana Demirspor'un Göztepe ile oynayacağı maçın sabahında yazmaya başladım. Nedenine gelecek olursak aslında Göztepe adına bu sezon, geçen hafta oynanan Başakşehir maçı ile tamamlanmıştı.

Uzun bir aradan sonra geçen hafta Başakşehir'i mağlup eden Göztepe, aldığı galibiyetle ligde kalmayı zaten matematiksel olarak da garantiledi. Bu haftaki rakip ise ligden düşmesi zaten haftalar önceden kesinleşmiş Adana Demirspor idi. İki gündür Adana'dayım depremin yaraları burada da hissediliyor. Zaten yaşanan süreçte hem Adana Demirspor hem de Adanaspor lige veda etti. Futbol aşığı şehrin takımlarının acilen toparlanması dileğiyle.

GÖZTEPE LİG'E RENK KATTI

Sezon başından beri gerek içeride gerekse dışarıda oynanan maçlar gözümün önünden geçti. Devler Ligi'nde mücadele edilen ilk yılda ısrarla söylüyorum "İlk hedef ligde kalmak olmalıdır" ama Göztepe sezonun ilk yarısında öyle bir futbol oynadı ki taraflı tarafsız herkesin övgüsünü aldı. İlk yarıda alınan bu sonuçlardan sonra beklenti tabiki arttı. İlk beklenti Türkiye Kupası'ı kazanılır mıydı? Trabzonspor'a yarı finalde kaybedilmesinden sonra ilk yarıdaki oyun akıllara gelince acaba üst sıralarda yer alıp Avrupa'ya gitmek olur mü düşüncesi vardı. Ancak ikinci yarılar oldukça zorlu geçtiği için bazı haftalarda Göztepe'nin önemli oyuncularının sakatlığından dolayı bu hedef maalesef gerçekleşmedi. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için kadroda derinliğinin fazla olması gerekiyordu. Göztepe'de kadro derinliğinin fazla olduğu da söylenemez.

Yönetim zaten Bulgar Teknik Adam Stoilov ile zaten devam edileceğini açıklayınca artık kadrodaki tüm oyuncuların durumlarının yakından gözden geçirilmesi gerekiyor. Kalacak ve gidecek oyuncuların netleştirilip sonrasında eksik mevkiler için gerekli takviyeler yapılması lazım. Eğer gelecek sezon öncesi gerekli takviyeler olursa o zaman daha üst sıralar, Türkiye Kupası veya Avrupa Kupası'nı konuşmak daha mantıklı olur.

Bu kadar girişten sonra maça gelecek olursak Stoilov, geçen haftaya göre kadroda Ogun Bayrak'ın yerine Sangare'yi ilk onbirde oynattı. Maça da iyi başlayan Göztepe, Romulo'nun ceza sahası dışından sert şutu kaleciden döndü pozisyonu takip eden Kubilay topu ağlarla buluşturdu. Yine Koray'ın ortasında Nielsen golü attı. Bana soracak olursanız Göztepe'de son haftalarda Romulo'nun ismi gerek Tür takımları gerekse Avrupa takımları ile anılmaya başlandı. Az önce dedim ya gelecek yıl daha büyük hedefler düşünülüyorsa Göztepeli taraftarların da sevgilisi Romulo'nun takımda tutulması şart.