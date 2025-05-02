Manisa FK. son düzlükte

Geçen hafta kazandığı Şanlıurfa maçıyla beraber iki maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Manisa FK, düşme hattından bir nebze üste çıkarak rahat nefes almıştı. Kritik haftalarda gelen ard arda zaferler hem takımın ligde kalma adına azmini ve inancını gösterdi hem de kalan iki hafta için moral ve umut depoladı.

İKİ ADIM KALDI

Sezon boyunca çok sıkıntı çeken, takımın tesis sorunları ve belediyeyle ters düşme, yönetim ve hoca değişiklikleri, istikrarsız gidişat gibi birçok problemle sezonu geçiren Ege ekibi bunun sonucunda düşme hattında kabus görmeye başlamıştı. Son maçlarda Taner Taşkın hocanın deneyimi ve özverili çalışmalarıyla ligde tutunma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Son iki maçta alınan iki galibiyet oyuncuları da iyiden iyiye havaya sokmuş durumda. Şimdi tek konsantrasyon önümüzdeki 180 dakikada tüm şehrin ve camianın desteğini ve gücünü de üzerinde hissederek zafere ulaşmak. Özellikle pazar günkü Bandırmaspor maçında taraftara büyük iş düşüyor. 90 dakika itici güç olarak bu takımı ligde tutmak için tek yürek mücadele vermek gerekiyor. Aynı şekilde son hafta oynanacak Ümraniye maçında da finali Manisa'ya yakışır biçimde yapıp hedefe ulaşacağından şahsen benim şüphem yok.

MAÇ ÖNCESİ MORAL KAHVALTISI

Manisa FK, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kahvaltıya Sportif Direktör Serkan İşyapan, Teknik Direktör Taner Taşkın, futbolcular, teknik ekip ve takım personelleri katıldı. Kahvaltıda birlik ve zafer mesajı verilirken, oyuncular oldukça moralli ve keyifli gözüküyorlardı. Bu inanç ve özgüven takım için ve önümüzdeki maçlar için çok önemli. Sezon içinde yaşanan her sorun ve anlaşmazlık yerini ortak bir hedef için odaklanmaya bırakmış. Umarım ki bu pozitif hava Pazar günkü maça da yansır.