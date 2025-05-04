Manisa FK’da umudun adı: Son Hafta

Manisa FK, Bandırmaspor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Belki de sezonun en kritik haftasında alınan bu bir puan, haneye yazılan kuru bir rakamdan çok daha fazlasını temsil ediyor. Çünkü bu bir puan, bir şehrin, bir kulübün ve bir oyuncu grubunun hala hayal kurma cesaretini kaybetmediğinin göstergesi.

Ligin başından beri istikrarsız sonuçlarla mücadele eden Manisa temsilcisi, inişli çıkışlı bir grafiğin ardından kaderini son haftaya bıraktı. 45 puanla düşme hattının hemen üstünde yer alan Ankaragücü ile aynı puana sahip olması, son haftada yaşanacak dramatik anların habercisi. Artık geri dönüş yok. Şimdi, sezonun bütün hikayesi tek bir maça sığacak.

Bu noktaya gelinirken yapılan hatalar, kaçan goller, son dakikada yenen goller elbette konuşulacak. Ancak şimdi sorgulamanın değil, kenetlenmenin zamanı. Teknik heyetinden futbolcusuna, taraftarından yönetime kadar herkesin aynı duyguda birleşmesi gerekiyor: Ya hep, ya hiç.

Futbolun en acımasız yanı, bazen bir sezonun emeğinin 90 dakikaya sığabilmesidir. Manisa FK, o 90 dakikada sadece bir maçı değil, belki de bir kulübün geleceğini oynayacak.

Şimdi tek bir soru var: Bu şehir, bu formanın ağırlığını son bir kez omuzlayabilecek mi?