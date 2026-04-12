Yıldız falınız

KOÇ: Gideceğiniz ortamlara bazı kişilerin dikkatini çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Bugün çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

BOĞA: Venüs başarınızı ortaya çıkaracak bir konum sergiliyor. Her işe yaratıcılığınızı yüreklice ortaya koymaktan yanasınız ve başaracak enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor.

İKİZLER. Yüzünüze yerleşmiş sakin havanızın altında kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı bir kişiliksiniz.

Bugün, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz. Aileniz sizi destekliyor.

YENGEÇ: Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.

ASLAN: Duygusal ilişkinize gerekli disiplini getirmeli ve bazı olayları yeniden temize çekmelisiniz. Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve çok yoruluyorsunuz. Eski olayları gündeme getirmeyin artık.

BAŞAK: İlişkileriniz için mükemmel bir performans. Partnerinizle güçlü bir çekim gücü içinde olmanız aynı zamanda aranızda bir güç birliği oluşturmanıza neden oluyor. Mevsim değişimleri cilt üzerinde problemler yaşatıyor.

TERAZİ: İçinizde yoğun duyguların oluştuğu bir gün. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve temponuzu gösterebileceksiniz. Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmayın.

AKREP: Dikkatinizi yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut. Büyük başarılara hazır olun. Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir.

YAY: Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Akıntılarınızdan uzaklaşın. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Değişik kulvarlarda önemli adımlar atacaksınız.

OĞLAK: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri, hoşunuza gidecektir.

KOVA: Ay sizin sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve sosyal aktivitelere daha fazla yer verebileceksiniz. Bugün iletişim konusunda başarılısınız. Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi saplantılar içindesiniz.

BALIK: Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda önerilere açıksınız. Bugün akıllıca yapacağınız manevralar gereken özelliklerin alt tabanını sağlayacak.