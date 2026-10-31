Tarihi zafer

Ligde üst üste üç maçını kazanarak önemli bir çıkış yakalayan Göztepe, camia olarak sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe önünde haklı bir galibiyet alarak çıkışını devam ettirdi.

Geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasıyla da çalkantılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe ile Göztepe'nin mücadelesinin zor geçeceğini düşünüyordum.

Ancak maçın ilk düdüğüyle birlikte sahada yine bir Göztepe klasiği izledim. Sabırlı, disiplinli, önde baskı yapan, ilk topları kazanan ve rakibine oyun kurma fırsatı vermeyen bir Göztepe vardı.

Fenerbahçe ise maçın başından itibaren oldukça dağınık bir görüntü sergiledi. Üst üste üç pas yapmakta bile zorlanan sarı-lacivertliler, Göztepe'nin baskısı karşısında oyunun kontrolünü almakta güçlük çekti. Açıkçası Şükrü Saracoğlu Stadı'nın artık rakipler için eskisi kadar zorlu bir deplasman atmosferi oluşturmadığını da gördük.

Elbette maçın kırılma anları vardı. Özellikle Fenerbahçe'nin yakaladığı gol pozisyonlarında Göztepe kalecisi Arda, yaptığı başarılı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Göztepe oyunun kontrolünü elinde tutarken, futbolun acımasız gerçeklerinden biri bir kez daha ortaya çıktı.

Göztepe'nin çok iyi oynadığı dakikalarda, uzun bir topta savunmanın arkasında boşta kalan Guendouzi'ninsert şutuna engel olunamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başında Fenerbahçe farkı arttırmak isterken Göztepe beraberlik kovaladilı. Stoilov gerekli oyuncu değişiklikleri yaptı. Oyuna giren Armstrong ve Henrique Göz Göz'e galibiyete taşıyan golleri atan isimler oldu. Duran toplardan gol atan Göztepe, deplasmanda da bu istatistiği devam ettirdi.

Göz Göz, bu galibiyetle geriden gelip dört dört yaparak çıkışını sürdürdü.