Göztepe’den gövde gösterisi: Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı

Kötü gidişe dur diyerek üst üste iki galibiyet alan Göztepe, sahasında Çorum FK'yı da rahat bir şekilde mağlup ederek üçte üç yaptı ve derin bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar, ortaya koyduğu etkili futbolla hem taraftarını sevindirdi hem de önümüzdeki haftaki Fenerbahçe deplasmanı öncesinde moral kazandı.



Bana göre ligin kadro kalitesi ve oyun istikrarı açısından öne çıkan takımlarından biri olan Göztepe'de, teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyun anlayışı bir kez daha kendisini gösterdi. Maçın ilk düdüğünden itibaren önde baskı kuran, rakibini hataya zorlayan ve oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen Göz-Göz, aradığı golü de erken buldu. Çorum FK kalecisi Montero'nun hatasını affetmeyen Antunes, takımını öne geçiren golü kaydetti.



Bugünkü oyun herkesin alkışını hak etti. İlk 11'de sahaya çıkan oyuncuların tamamı son derece arzulu, istekli ve disiplinliydi. Teknik direktör Stoilov'un verdiği taktiksel görevleri sahada harfiyen yerine getiren futbolcular, maç boyunca baskılı oyun anlayışından taviz vermedi. Oyuna sonradan girenler de aynı disiplin ve mücadele ruhuyla takıma katkı sağladı.



Göztepe'nin en önemli artısı, yalnızca skora odaklanmak yerine takım halinde mücadele etmesi ve oyun disiplinini korumasıydı. Sahadaki yardımlaşma, mücadele gücü ve kazanma arzusu, sarı-kırmızılıların yeniden ritim yakaladığının önemli göstergeleriydi.

Üst üste gelen galibiyetler, takımın özgüvenini de yükseltiyor. Şimdi Göztepe'yi daha zorlu bir sınav bekliyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya bu galibiyetin moraliyle çıkacak. Çorum FK karşısında sergilenen istekli ve disiplinli futbolun devam etmesi halinde Göztepe'nin İstanbul deplasmanında da başarılı bir sonuç alabileceğine inanıyorum.



Göztepe, Çorum FK galibiyetiyle yalnızca üç puan kazanmadı; aynı zamanda özgüvenini tazeledi. Fenerbahçe karşısında da aynı mücadeleyi, baskıyı ve takım disiplinini sahayabKötü gidişe dur diyerek üst üste iki galibiyet alan Göztepe, sahasında Çorum FK'yı da rahat bir şekilde mağlup ederek üçte üç yaptı ve derin bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar, ortaya koyduğu etkili futbolla hem taraftarını sevindirdi hem de önümüzdeki haftaki Fenerbahçe deplasmanı öncesinde moral kazandı.



Bana göre ligin kadro kalitesi ve oyun istikrarı açısından öne çıkan takımlarından biri olan Göztepe'de, teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyun anlayışı bir kez daha kendisini gösterdi. Maçın ilk düdüğünden itibaren önde baskı kuran, rakibini hataya zorlayan ve oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen Göz-Göz, aradığı golü de erken buldu. Çorum FK kalecisi Montero'nun hatasını affetmeyen Antunes, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Bugünkü oyun herkesin alkışını hak etti. İlk 11'de sahaya çıkan oyuncuların tamamı son derece arzulu, istekli ve disiplinliydi. Teknik direktör Stoilov'un verdiği taktiksel görevleri sahada harfiyen yerine getiren futbolcular, maç boyunca baskılı oyun anlayışından taviz vermedi. Oyuna sonradan girenler de aynı disiplin ve mücadele ruhuyla takıma katkı sağladı.



Göztepe'nin en önemli artısı, yalnızca skora odaklanmak yerine takım halinde mücadele etmesi ve oyun disiplinini korumasıydı. Sahadaki yardımlaşma, mücadele gücü ve kazanma arzusu, sarı-kırmızılıların yeniden ritim yakaladığının önemli göstergeleriydi.

Üst üste gelen galibiyetler, takımın özgüvenini de yükseltiyor. Şimdi Göztepe'yi daha zorlu bir sınav bekliyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya bu galibiyetin moraliyle çıkacak. Çorum FK karşısında sergilenen istekli ve disiplinli futbolun devam etmesi halinde Göztepe'nin İstanbul deplasmanında da başarılı bir sonuç alabileceğine inanıyorum.



Göztepe, Çorum FK galibiyetiyle yalnızca üç puan kazanmadı; aynı zamanda özgüvenini tazeledi. Fenerbahçe karşısında da aynı mücadeleyi, baskıyı ve takım disiplinini sahaya yansıtabilirse neden puan ya da puanlarla dönmesin?