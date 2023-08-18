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Anadolu’nun tapusu Hacı Bektaş-ı Veli TOLGA TEKİN

Anadolu’nun tapusu Hacı Bektaş-ı Veli

tolga.tekin@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.08.2023, 00:00

Hacı Bektaş-ı Veli, vefatının 752'nci yıl dönümü dolayısıyla anılıyor.
Bir irfan pınarı olan Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten hikmet dolu mesajları, asırlar boyunca insanlığı yolunu aydınlattı.

Bir Hak aşığı olan ve geride birçok eserler bırakan Hacı Bektaş-ı Veli deyince benim aklıma ilk gelen sözü "Gelin canlar bir olalım" çağrısıdır. Aradan asırlar geçse de bu sözün günümüzde dahi ne kadar çok büyük anlam ifade ettiğini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Hacı Bektaş Veli, Horasan Erenleri ve Anadolu Alperenleri bu toprakları Türk ve Müslüman yapanlardır. Anadolu coğrafyasının tapusu Hacı Bektaş Veli'dir.

72 MİLLETE BİR NAZAR
Biz bugün Anadolu'da yaşıyorsak, Hacı Bektaş Veli'nin attığı sağlam temeller sayesindedir. Öyle bir temel atmış ki, aradan 752 yıl geçmesine rağmen biz hala bu topraklarda yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin doğuşunda ve varoluşunda da Hacı Bektaşi Veli'nin oluşturduğu kadim kültür ve inancın büyük etkisi vardır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz.
Bu vesileyle Hacı Bektaş Veli'yi gerçek âleme gidişinin 752. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu duygularla bir kez daha Hakk'a yürüyüşünün 752. seneidevriyesinde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'ni tazimle yad ediyorum.

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