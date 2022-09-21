Sağımız solumuz ABD kuşatması

ABD, Ortadoğu ve istikrar kelimelerini yan yana getirmemekte kararlı. Bunun için öyle planlar peşine düşmüş durumda ki son dönemde nereye baksak başka bir Amerikan komplosuyla karşı karşıya kalıyoruz.

Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren ziyaretinin ardından önceki gün de Azerbaycan'la yaşadığı gerilim sonrası Ermenistan'a gitti. Burada sözde soykırım anıtı başta olmak üzere bir dizi temasta bulunan Pelosi, yaptığı açıklamalarda Ermenistan'ın Azeri yerleşim yerleri ve askerlerine yönelik saldırılarını görmezden gelirken hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye yönelik skandal suçlamalarda bulundu.



ERMENİSTAN'I ADETA AKLADI

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde kışkırtıcı ifadeler kullandı. Görüşme sonrası düzenlenen toplantıda saldırıların Azeriler tarafından başlatıldığını iddia eden Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan'ın yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi. Pelosi ayrıca, ABD'nin istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek, "Otokrasi ile küresel mücadelede yanınızdayız" dedi ve bölgedeki çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.



MAKSADI BELLİ BİR HAMLE

Hem bu ziyaret hem de burada yapılan açıklamalar, zaten en başından maksadı belli olan kasıtlı hamleler. Bunun aksini düşünmek zor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihsel bağlar ve kardeşlik elbette ki ABD gibi Ortadoğu'da güçlü devletler ve barış istemeyenlerin olumlu bakamayacağı ilişkiler. O nedenle iki ülkenin ekonomik ilişkileriyle birlikte bu tarihsel bağlarına yeni bir halka ekledikleri Karabağ zaferi Pelosi gibi siyasileri rahatsız etti. Şimdi bölgedeki istikrardan duydukları rahatsızlıkla böyle ziyaretler gerçekleştirip kutuplaşmayı artıracak açıklamalar yapıyorlar. Yani Amerika, bugüne kadar birçok bölgede defalarca yaptığı gibi yine tarihsel rolünü oynayarak dünyayı kendi istediği şekilde dizayn etmeye çalışıyor.

ETRAFIMIZI SARMAK İSTİYOR

ABD son dönemde Türkiye'yi de komşuları üzerinden oynadığı oyunlarla şekillendirmek istiyor. Bir yandan Yunanistan'a yığınak yapıp askeri harekatlarla Atina'yı ülkemize karşı kışkırtıyor. Sonra da bu girişim tamamen iki ülkenin seçim gündemine bağlıymış gibi gösteriyor. Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkilerini NATO üyeliği adı altında bozma girişimleriyle karşımıza çıkıyor. Amerikan siyasiler iki ülkenin liderlerini yan yana gördükçe birer birer ülkemize yönelik yaptırım tehditleri savuruyor. Diğer yandan Suriye'deki istikrarsızlıktan faydalanıp teröristlere destek vererek sınır hattımıza saldırtıyor. Ve son olarak Türkiye Azerbaycan işbirliğini Ermenistan üzerinden hedef gösteriyor. Fotoğrafın bütününe bakıldığında açık seçik bir etrafımızı sarma operasyonuyla karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Kısacası sağımız solumuz, binlerce kilometre öteden gelip bölgemizdeki istikrarı kendi lehine bozmak için çalışan bazen açık bazen de gizli ajanlar ve planlarla dolu.