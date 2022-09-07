Avrupalı devletlerin enerji sınavı

Enerji alanında yaşanan kriz, Avrupa’nın sınavı haline gelmiş durumda. Rusya’nın savaş sonrası NATO ülkelerinin yaptırımlarına karşı kullandığı enerji, içinde bulunduğumuz çağda devletlerin elindeki en büyük silahlardan biri olmaya aday

Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi öyle bir hal aldı ki birçok ülke sanayisinde çarklar durma noktasına geldi. Başta Afrika olmak üzere dünyada kıtlığı körükleyen gıda arzı güvenliği Türkiye öncülüğünde açılan koridor sayesinde kısmi de olsa sağlandı ancak enerji alanında durum daha öyle kolay çözülecek gibi görünmüyor.

Günümüzde savaşlar sadece top tüfekle yapılmıyor malum.

Ekonomik yaptırımlar da en az cephedeki savaş kadar zarar verebiliyor ülkelere.

SAVAŞIN BEDELİ AĞIR OLDU

İşte Ukrayna topraklarında başlattığı işgal yüzünden dünyanın şimşeklerini üzerine çeken Rus lider Putin, savaşın bedeli olarak ülkesi ve vatandaşlarını çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı. Putin destekçisi birçok oligarkın başka ülkelerdeki servetlerine el konuldu. Rus gemilerinin limanlara giriş çıkışı yasaklandı.

Özellikle Avrupa ve ABD, Rusya ile ticareti durduracak ciddi yaptırım kararlarını uygulamaya koydu.

Bu da Rusların ciddi ekonomik kayıplara uğramasına neden oldu. Ancak Putin'in elinde de durumu lehine çevirebilecek silahlar vardı. O da yıllar içinde tüm kömür ve nükleer santrallerini kapatarak kendi kendini Rus gazına mahkum hale getiren Avrupa sanayisini bu silahla vurdu. Rus şirketi Gazprom Avrupa'ya gaz akışını tamamen kesince birçok ülkenin kış aylarında bırakın sanayiyi vatandaşlarının evlerinde kullanacağı gazda bile kısıtlamaya gitmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

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YENİ ALTERNATİF ARANIYOR

Bu zorlu süreç hükümetlerin istihdama katılmayan emekli halkın soğuk kış aylarını sıcak ve mali açıdan Avrupa'dan çok daha ucuz olan Türkiye'de geçirmesi fikrine yönelmesine neden oldu. Hatta turizm şirketleri bu konuda yarışa başladı bile. Avrupalı devletler Rusya'ya alternatif doğalgaz pazarları bulsa da enerji maliyetleri dünya genelinde giderek artıyor. Böylesine kritik bir dönem yaşanırken AB ülkelerinin enerji bakanları hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

Rusya'nın savaş sonrası NATO ülkelerinin yaptırımlarına karşı kullandığı enerji, içinde bulunduğumuz çağda devletlerin elindeki en büyük silahlardan biri olmaya aday. Zaten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, önce bakım bahanesiyle yapılan kesintilerin asıl nedeninin ülkesine yönelik yaptırımlar olduğunu açıkça itiraf etti. Peskov, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışının durması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar" dedi.

DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

Önceleri askeri ve ekonomik gücü ile dünya sahnesinde yerini alan devletler artık enerji ve biyolojik savaşlarla üstünlük kuruyor. Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin yaptığı son açıklamada Putin'in arzı keserek ve piyasayı manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını söyleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Putin'in başarısız olacağını ve kendilerinin galip geleceğini iddia etse de durum Avrupa açısından pek de iç açıcı görünmüyor. Rus gazında vanaların kapanmasıyla fırlayan enerji maliyetleri yüzünden AB ülkelerinde durma noktasına gelen çarkları yeniden döndürmek için maliyeti düşürecek alternatifler ve yeni yollar bulunması şart.