Türkiye’nin haklı başarısı hedefte

Ülkemizin terörle mücadele alanında yerli kaynaklarını devreye alarak yürüttüğü başarılı hamleler, seçim öncesi kanlı senaryolarla baltalanmaya çalışılıyor. Komşularımızdaki istikrarsızlıklardan yararlanan terör örgütleri masum vatandaşlarımızı hedef alıyor. Ancak kimse unutmasın Türkiye artık eski Türkiye değil.

Türkiye'nin en uzun kara sınırlarına sahip olduğu iki komşusu uzun süredir hem siyasi istikrarsızlık hem de terör örgütlerinin yarattığı tehditler altında varoluş savaşı veriyor. Suriye ve Irak'ta maalesef yıllardır halk desteğini arkasına almış güçlü yönetimler yok. Siyasi iklimdeki bu derin kriz hali hem bu ülkelerin halklarını hem de başta Türkiye olmak üzere komşularını olumsuz etkiliyor. Ülkemiz son dönemde en büyük dış tehditlere Suriye üzerinden maruz kalıyor gibi görünse de aslında Irak özelinde durum, Suriye'den çok daha uzun süredir aynı. Bölgedeki en kritik terör yuvalarına Suriye kadar Irak toprakları da ev sahipliği yapıyor. Terör ve teröristler iki ülke topraklarında da istikrarsızlıktan besleniyor. Komşularımızın dış destekli terör örgütlerine açık hale gelmesi doğal olarak bizim sınır hattımızı da terör eylemlerine karşı zayıf düşürüyor. Ülkemizden kilometrelerce uzakta kirli oyunların maşası haline getirilen teröristler sınır hattındaki en küçük bir güvenlik zaafiyetinde içeri sızıp şehirlerimizi kana buluyor. İşte İstanbul'da yaşanan terör saldırısı bunun en yakın örneği.

YİNE SESSİZ KALIYORLAR

Türkiye'nin son dönemde terörle mücadele konusunda izlediği doğru strateji sonucu kazandığı haklı başarı gölgelenmek isteniyor. Bu uzun zamandır bilinen bir gerçek.

İçeride güvenlik güçlerimizi siyasi emellerine alet eden bir takım çevrelerin de desteği ile Türkiye'yi komşularına saldıran bir ülke konumuna sokmak isteyenler, PKK terör örgütü ile Suriye ve Irak'taki uzantılarının metropollerde, sınır hattımızda masum sivillere yönelik saldırılarına her nedense tepkisiz kalıyorlar.

Ancak Türkiye yalandan kınama mesajlarına inat geri adım atmadıkça komşularımızdaki terör yuvalarına havadan bomba yağdırılan Pençe Kılıç Harekatı bile birtakım çevrelerce hükümetin seçim öncesi yatırımı olarak lanse edilmeye çalışılıyor.

Oysa ülkenin seçime gittiği bu kritik dönemi terör eylemleriyle baltalamaya çalışanların ve içerdeki işbirlikçilerinin de yardımıyla durmadan yeni komplolar sahneye koyduğunu görmüyorlar.

TARİHTE YERİNİ ALACAK

İstanbul'un ardından Kilis ve Karkamış'ta masum vatandaşlarımıza sınır ötesinden yapılan son saldırılar, Türkiye'nin terörle tavizsiz mücadele kararlılığındaki haklılığının acı ama gerçek gerekçeleri olarak tarihteki yerini alacak. Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki 89 terör hedefinin vurulduğu operasyonlarda etkisiz hale getirilen 184 PKK'lı terörist de Türkiye'nin kararlılığının nişanesi olacak. Bu yolda kaybettiğimiz canların bedeli de elbette ödetilmeye devam edecek. Ancak askerimiz canı pahasına vatan bütünlüğünü korumak için mücadele verirken unutulmaması gereken bir gerçek daha var. Yitirdiğimiz masum canları kaydeden tarih, güvenlik güçlerimizi içerde ve dışarıda kirli ağızlarıyla hedef gösterenleri de yazacak.