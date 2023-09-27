Arka odaların savunma sistemi

Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Körfez'de kokuyu bitirmek için atık su şebekesine magnezyum hidroksit (MgHo) uyguladığını öğrendik. İddiayı İYİ Parti'nin Büyükşehir Adayı Ümit Özlale dile getirdi.

İZSU bu iddiayı dolambaçlı bir açıklama ile doğrulamak zorunda kaldı. Açıklamada ise öyle ifadeler yer aldı ki... Mesela kullanılan kimyasalın 'lavabo açıcıdan bile zararsız' olduğu ifadesi vardı o açıklamada. Sanki lavabo açıcı sağlığa zararsızmış gibi!

Dün ise konuyla ilgili Kimya Mühendisleri Odası Ege Şubesi'nden açıklama geldi. Başkan Mehlika Koç'un açıklaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü, "Kullanılan kimyasalların insan sağlığına hiçbir zararı yok.

Tüm dünyada arıtma gibi alanlarda yaygın kullanılan kimyasallar. Bu konu hakkında bilgi ve donanım sahibi olan meslek sahipleri yorum yapmalıdır" ifadelerini kullanan Mehlika Hanım'ın sözlerinde vatandaşın anlayacağı cümleler yoktu.



İŞİN EHLİ OLAN KONUŞSUN

Elbette her konuda ehil kişiler konuşmalı.

İnsan sağlığını etkileyebilecek toplumsal boyuttaki bir konu ile ilgili o alanda uzman olmayan birinin atıp tutması doğru değil.

Ama toplumu bilgilendirme sorumluluğu olan STK'ların en anlaşılır ifadeleri seçmesi gerekmez miydi? Genelde durum nasıl bilmiyorum ama İzmir'deki inşaat ve makine mühendisleri gibi meslek kuruluşlarının yerel yönetimlerin engel olamadığı yatırımlara taş koyma görevini üstlendiğini cümle alem biliyor. Yerel idarelerin arka odaları gibi çalışan bu kuruluşların belediyeye hizmet edecek kararlara imza attığını hatta birçoğunun belediyelerin meslek komitelerinde görev alıp maaş aldıklarını bilmeyen yok. İşini hakkıyla yapan, mesleki yeterliliğini gereken yerlerde kullanan kişi ve kurumlara sözüm yok ama Körfez'e kimyasal karıştırılması ile ilgili açıklama yapabilecek yetkinlikte olan bir odanın, halkı bilgilendirmek yerine yukarıda bahsettiğim gibi bir bağı yoksa bile neden belediyeyi savunmak zorunda hissettiğini anlamak zor.

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