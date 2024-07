Bireysel suçlardan toplumsal vakalara

Suç eyleminin gerçekleştiği mahallede haberin yayılmasının ardından suçlu şahsa yönelik kontrolsüz tepkiyi ilk bakışta çok doğal karşılayabiliyoruz. Çünkü hepimizin çocuğu, kardeşi, yeğenleri var. Elbette ben bir hukukçu değilim. Tam anlamıyla bu kapsamda sağlıklı bir değerlendirme yapamayabilirim. Zaten böyle bir iddiam da yok. Ama ülkemizde meydana gelen toplumsal olayların çok önemli bir çoğunluğunun bireysel eylemlerden kaynaklandığını sade bir vatandaş olarak gözlemliyorum.

"Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir.

Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere bizzat iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz. Ceza usul hukuku açısından da kural olarak bir ülkenin egemenlik alanı içerisinde bulunan herkesin o ülkenin ceza yargılaması kurallarına tabi olduğu kabul edilmektedir. Maddi ceza hukuku ve ceza usul hukukunda kabul edilen bu ilkeler, devletin kişilerin yaşam alanına keyfi bir şekilde müdahale etmesini engeller."

ÇOĞU BİREYSEL SUÇLAR

Yukarıdaki satırları, hukuksal uygulamalarla ilgili çizilen çerçevenin kapsamının somut örneklerle anlatıldığı bir internet sitesinden aldım. Ülkemizde toplumsal boyutlara taşınan olay ve eylemlerin genellikle bireysel suçlardan kaynaklandığını anlatmak için bu ifadelere, özellikle yer vermek istedim. Elbette ben bir hukukçu değilim. Tam anlamıyla bu kapsamda sağlıklı bir değerlendirme yapamayabilirim. Zaten böyle bir iddiam da yok. Ama ülkemizde meydana gelen toplumsal olayların çok önemli bir çoğunluğunun bireysel eylemlerden kaynaklandığını sade bir vatandaş olarak gözlemliyorum. Buraya kadar söylediklerimin gerekçe kısmına gelince...

ETNİK KİMLİĞİN ÖNEMİ YOK

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiğine dair haberlerin ardından mahallede büyüyen olaylara değinmek istiyorum. Suç eyleminin gerçekleştiği mahallede haberin yayılmasının ardından suçlu şahsa yönelik kontrolsüz tepkiyi ilk bakışta çok doğal karşılayabiliyoruz. Çünkü hepimizin çocuğu, kardeşi, yeğenleri var. Küçücük masum bir çocuğa yönelik böyle iğrenç bir eylemin söz konusu dahi olması aklı, mantığı ve vicdanı olan herkes için mide bulandırıcı. Ancak bu çok haklı tepkinin suçu gerçekleştiren kişinin uyruğu üzerinden toplumsal bir olaya dönüştürülmesi noktasına gelince orada aklı selim bir şekilde durup düşünmek gerekiyor. Çünkü suçun da suçlunun da etnik kimliği olamaz. Daha doğrusu böyle çirkin bir olayda söz konusu olması gereken şey, suçlunun uyruğu olmamalı.

Etnik kimliklere gelene kadar öne çıkarılması gereken o kadar çok şey var ki, suçlunun uyruğunun hiçbir önemi yok bir noktadan sonra.

DOĞRU BAKIŞ AÇISI DEĞİL

Ayrıca işlenen suça ve suçluya tepki koyarken, toplumun bir kesimini doğrudan hedef göstermek de insanlığa sığmıyor.

Evet, göçmenlerden rahatsız olabilirsiniz.

Demografik olarak tehlikeli de bulabilirsiniz.

Ama bireysel bir suç yüzünden hedef göstermek asla doğru bir bakış açısı olamaz. Suriyeliler bu ülkeye dün gelmiş insanlar değiller. Yıllardır bu toplumun içinde yaşıyorlar. Ve her millette olduğu gibi onlar içinde de suça eğilimli kişiler var. Ancak 'her millette olduğu gibi' ifadesinin tekrar altını çizmek istiyorum.

Şimdi Türk Milleti arasında hiç tacizci, tecavüzcü, hırsız, dolandırıcı yok diye bir genelleme yapabiliyor muyuz? Eğer yapamıyorsak, böyle bir olay sonrasında da sırf Suriyeli oldukları için bu insanların evlerine, işyerlerine, araçlarına zarar vermek, onları yakıp yıkmak büyük haksızlık olur. Lütfen böyle olayları değerlendirip tepki koyarken, suçun bireysel olduğunu ve suçlu ile aynı uyruğu taşıyanları bağlayamayacağı gerçeğini unutmayalım.

Elbette suçlu her kimse cezasını çeksin ama bırakalım suç ve suçlu ile ilgili hukuk devleti çerçevesinde güvenlik güçlerimiz ve yargı organlarımız gerekeni yapsın.