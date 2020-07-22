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Haberler Muğla Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in mezarı hazırlandı

'da öldürülen 'in mezarı hazırlandı

'da kaybolan 'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 'na gelen Pınar'ın ailesi cenazeyi aldı. Acılı aile cenazeyi defnetmek için 'e doğru yola çıktı. Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı.

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in mezarı hazırlandı

22.07.2020, 14:18 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,14:51

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen, Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumundan alan yakınları, Hizan'a hareket etti.

İlçe sakinleri ile Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı.

Gültekin'in cenazesi, ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından köye götürülerek defnedilecek.

AA

Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı Pınar Gültekin'in acılı ailesi konuştu: Derslerini verip, bayramda evine gelecekti En acı bekleyiş! Pınar Gültekin'in ailesi cenazeyi almak için Muğla Adli Tıp Kurumu'na geldi AK Parti'den Pınar Gültekin açıklaması Her detayı kan dondurdu! İşte Pınar Gültekin'i öldüren caninin yeni ifadeleri! Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin açıklaması! Pınar'ın gülüşünü soldurdu! O caninin kızı ve eşiyle fotoğrafı çıktı! Pınar Gültekin’in okuduğu üniversiteden duygulandıran mesaj: Umutluyduk oysa...

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