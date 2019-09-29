Uygur ve Demir’in ekipleri çalışıyor

CHP İzmir’de kongre havasına giren ilçeler arasında Torbalı ve Ödemiş de yer alıyor. Torbalı’da mevcut Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Övünç Demir’in başını çektiği iki yapı yarışacak. Ödemiş’te ise Belediye Başkanı Mehmet Eriş en önemli siyasi aktör olarak görünüyor

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI(12)

CHP Torbalı ilçe örgütü de kongre havasına girmeye başladı. İlçede mevcut Belediye Başkanı İsmail Uygur ve daha önce belediye başkan aday adayı olan Övünç Demir'in başını çektiği iki yapı kongre için çalışma yürütüyor. Başkan Uygur'un, aday olurken ilçe başkanlığını devrettiği Erol Günaydın'ın yeniden adaylığını desteklediği kaydediliyor. Bu arada Övünç Demir'in de bir aday çıkarmak için girişimlerde bulunduğu kaydediliyor.



SOYER'LE ORTAK



Başkan Uygur ve Günaydın'ın İzmir genelinde kongreler için çalışma yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekiple birlikte hareket ettiği kaydediliyor. Övünç Demir'in de aday çıkarması halinde Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a yakın ekiple birlikte haraket edebileceği kulislerde dillendiriliyor.



ÖDEMİŞ KARIŞIK



Ödemiş'te ise Belediye Başkanı Mehmet Eriş ilçe kongresi öncesinde en önemli siyasi aktör olarak görünüyor. Mevcut İlçe Başkanı Hamdi Halis'i desteklediği belirtilen Eriş'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ekibine yakın hareket ettiği de kaydediliyor. İlçe siyasetinde etkili bir başka isim olan İlçe eski Başkanı Nazan Dönmez'in de kongre sürecinde Eriş'le hareket edeceği iddia ediliyor. Bu arada CHP'den ilçe belediye başkan aday adayı olan ancak daha sonra yerine bir başka ismin aday gösterildiği Cumhur Şener de, kongre için çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yakın bir isim olan Şener, CHP İlçe eski Başkanı Mehmet Kiremitçi ile birlikte hareket ediyor. Bu yapının Kiremitçi'yi ilçe başkan adayı olarak çıkarmaya hazırlandıkları kulislerde dillendiriliyor. Bu ekibin Kocaoğlu'yla birlikte hareket edecekleri öne sürülüyor.

YARIN: MENEMEN-FOÇA-ALİAĞA