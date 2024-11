Beşiktaş’ta deprem

Beşiktaş'ta son haftalarda üst üste alınan yenilgilerin üzerine bir de TÜPRAŞ Stadı'nda 2-0 önde olmasına rağmen Göztepe'ye ağır bir şekilde mağlup olunmasının ardından giyotin çalıştı. Önceki gün gece saatlerinde alınan kararla futbol direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinin ardından siyah-beyazlılar karıştı. Birçok yöneticinin bu durumdan haberi olmadığı öğrenilirken, yönetimde üst üste istifalar geldi. Bu gelişmelerin ardından acil olarak toplanan yönetim kurulu toplatışı sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş başkanlığı görevinden istifa etti. Arat'ın başkanlığa devam edeceği, ancak futbolu Hüseyin Yücel'e bıraktığı açıklandı.

HÜSEYİN YÜCEL GETİRİLDİ

Arat'ın ayrılığının ardından siyah-beyazlılarda, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına da Hüseyin Yücel getirildi. Profesyonel futbol takımı sorumluları olarak Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar görev yapacak. Arat, yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arat, "Taraftarımız üzgün, biz de üzgünüz. Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Bu sarsıntıları bir uyarı olarak görüyoruz. Bugün itibariyle Futbol A.Ş.'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den sorumlu onlar olacak. Ben genel olarak kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Giovanni van Bronckhorst'la görüştüm Göztepe maçının ardından. Yönetim kurulunun kararıyla kendisiyle yola devam edeceğiz" dedi.

GÖNDERMEYE ÇALIŞTILAR

Beşiktaş'taki başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, " Beşiktaşlılar bugün müsterih olsun, başkanınız olarak karşınızdayım. Bir saat içinde neler yaşandığını gördünüz. Beni göndermek için mücadele ettiler. Biraz daha okusalar ve anlamaya çalışsalardı, doğrunun ne olduğunu fark edeceklerdi. Okumak önemlidir, yazılanlara dikkat etmek gerekir " dedi.

BU SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Önceki akşam Futbol Direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinden yöneticilerin çoğunun haberinin olmaması üzerine büyük kriz çıktı. İlk olarak Onur Göçmez ve Işıl Zeybek istifasını sundu. Asbaşkan Mete Vardar ise alacağı kararı Maccabi Tel- Aviv maçının ardından açıklayacağını belirterek istifa sinyali verdi. Son olarak ise Aybaba ve Friedel'in ardından dün de Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollar ayrıldı. Bu gelişmelerin ardından açıklama yapan Aybaba, mesaj yoluyla ayrılık haberi aldığını doğrulayarak, "Yazılanlar doğru, görevden alındığımı whatsapp mesajıyla öğrendim. Çok üzüldüm tabii ki ama şu an bir şey söylemek istemiyorum. Cumartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla her şeye açıklık getireceğim, her şeyi anlatacağım" diye konuştu.