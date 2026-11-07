Galibiyet serisi sona erdi!

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Göztepe, sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak 4 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve bir ara ligin alt sıralarına kadar inen Göz Göz, son 4 haftada aldığı galibiyetlerle ligin orta sıralarına kadar yükselmişti. Özellikle geçen hafta Fenerbahçe karşısında deplasmanda geriden gelip maçın kazanılması oyuncuları ve taraftarları motive etmişti.

Özellikle maçın ilk 20 dakikasında Başakşehir'in mücadele gücü yüksek, dirençli futbolu karşısında Göztepe'yi kolay bir maçın beklemediği açıktı. Nitekim karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da orta sahadaki mücadelesi ön plana çıktı.

Göztepe, özellikle üçüncü bölgede hızlı geçiş oyunlarını etkili kullanarak rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. Oyunun temposunu zaman zaman yükselten sarı-kırmızılılar, aradığı golü Juan ile buldu.

Ancak Göztepe'nin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Başakşehir, bu gole hemen karşılık vererek skora dengeyi getirdi. Bu da konuk ekibin ne kadar dirençli ve oyunun içinde kalmayı bilen bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da aynen ilk yarı gibi başladı. Her iki takım orta sahada topu kazanarak oyunun kontrolünü eline almak istedi. Fakat ikinci yarıda iki takımda tehlikeli pozisyonlar bulamadı.

VİSCA TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU

Orta alan şekilde devam eden mücadelenin son 10 dakikasında girildiğinde Göztepe savunmasının bir anlık dikkatsizliğini iyi değerlendiren Visca, tecrübesi ile takımını Gürsel Aksel de öne geçirdi. Uzun yıllardır ülkemizde top koşturan Boşnak oyuncu, Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisini de sona erdirdi. Göztepe son dakikalarda beraberlik golü için çok yüklense de istediği golü bir türlü bulamadı.

Maçın genelinde baktığımızda konuk takımın hocası karşılaşmayı kazanabilmek adına tüm hamleleri yaparken Göztepe'de Stoilov, elindeki hamle oyuncularının yetersizliğinden dolayı maça etki edemedi. Bu da bizi gösterdi ki Göztepe'nin yedek kulübesi yetersiz. Devre arası transfer sezonun vakit var ama Göztepe yönetimi, nasıl oyuncu satmada başarılıysa bu takıma katkı sağlayacak oyuncuları kadroya dahil etmesi gerekiyor.