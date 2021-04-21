Galatasaray mağlubiyetinden ardından Ünal Karaman'nın "Birilerinin canı yanması gerekiyor" tarzındaki söyleminden sonra oynanan Fatih Karagümrük maçındaki kadroyu görünler ilk başta büyük şok yaşadı. Sezon başından beri muhteşem bir futbol ortaya koyan İrfan Can yedeğe çekilmiş ikinci kaleci Megyeri varken Göztepe'nin altyapısından yetişen Arda Özçimen ilk 11'de sahadaydı. Yine ilk 11'in değişmez isimleri Halil, Soner, Jahovic, Zulj gibi oyuncular yedek kulübesinde kalmıştı.

Takımda stoper kalmadığı için Ünal Karaman, Gassama ve devre arasında takıma katılan sağ bek Kerim'i stoperde oynattı. Göz Göz'ün kadrosundaki üç sağ bekten Murat bekte görev yaptı.



GÖZTEPE PES ETMEDI

Aslına bakarsanız ilk yarı bu kadar değişikliğe rağmen fena bir oyun ortaya koymadı. Girdiği pozisyonlardan da yararlanamayan takım Göztepe'ydi.

Mevlüt'ün golü skor üstünlüğünü Karagümrük'e geçirdi. Göztepe'de ilk kez forma giyen genç kaleci Arda Özçimen, penaltıyı çıkararak farkın ikiye çıkmasını önledi. İkinci yarıya da aynı kadroyla başlayan Ünal Karaman, Halil, Jahovic, Soner ve Zulj'u oyuna soktu. Göztepe maça ağırlığını koymaya başladı. 68'de kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Ndiaye, kalecinin üzerine vurunca Göztepe beraberlikten oldu. Ama Göztepe, pes etmedi, Berkan'la puanı kurtardı.



ARDA'YI ÇOK BEGENDIM

Bu maçta genç kaleci Arda'yı çok beğendiğimi söyleyeyim. Ünal Karaman, yeni sezon kadrosunu şekillendiriyor gibi.

Ideye'ye son şans verildi. Ligde kalmayı garantileyen Göztepe'de sezon sonuna kadar galiba Ünal Karaman böyle denemeler yaparak takımda kimlerin kalacağını veya gideceğini netleştirmeye çalışıyor.