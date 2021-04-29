Geçen sezonlarda ligde kalmayı son haftalarda garantileyen Göztepe, bu yıl ligde kalışını daha erken garantilediği için daha rahat maçlar izlemeye başladık. Ligin en rahat takımlarından birisi konumundaki Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor karşısında ilk 10 dakikada biraz bocalasa da sonradan maça ortak oldu. Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan 6 oyuncuyu kesen Ünal Hoca, Trabzonspor maçına kovidden çıkan Alpaslan haricinde bildiğimiz kadroyu sahaya sürdü. Göztepe 7. dakikada rakip defanstan seken topun direğe çarparak auta gitmesiyle maça ortak oldu. Karaman, orta sahayı kalabalık tutup kanatlardan Halil, Gassama, Berkan ve Ndiaye ile pozisyonlar buldu. Diabete de Jahovic'i pozisyona sokan isim oldu. Trabzonspor zaman zaman etkili gelse de kaleci İrfan bu pozisyonlarda ayakta kalan isim oldu.



KALABALIK ORTA SAHA

Hele maçın 27 ve 28. dakikalarında önce Ndiaye sonrasında da Jahovic mutlak golleri kaçırınca tüm taraftarların televizyon başında "Bu da kaçar mı" diye "ah!" çektiklerini biliyorum. İlk yarının sonlarına doğru Diabete, Jahovic'e "İlk pozisyonda mutlak golü atamadın bunu at" dercesine pasını verdi. Golcü oyuncu da Göztepe'nin beklediği golü atmış oldu. Son iki maçta sağ kanat oyuncusu olarak oynasa da Kerim Alıcı'nın stoperdeki performansını da beğendiğimi söyleyeyim.



SAÇ BAS YOLDURTTU

88. dakikada sahneye çıkan Ekuban, Trabzonspor adına beraberliği sağlamayı başardı. 90. dakikada kale önünde Ideye topu direğe nişanlayınca sarı-kırmızılılara tam manasıyla saç baş yoldurttu. Göztepe, Trabzonspor önünde galibiyeti kaçırdı, beraberliğe sevinemedi. Yazılarımda hakem kararlarını fazla yazmıyorum. Fakat dünkü maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, ligde belki en rahat iki takımın maçında verdiği kararlarla her iki takımın oyuncularını ve teknik heyetini çıldırttı. Acaba bu maç heyecanı yüksek bir maç olsa hoca bu maçı nasıl kaldıracaktı?