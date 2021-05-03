Göztepe'nin son yıllarda yetiştirdiği en iyi oyuncuların başında gelen Halil Akbunar, bu sezonda Göztepe'yi taşımaya devam ediyor. Yazıya böyle bir başlangıç yaptıktan sonra lafı hiç uzatmadan buradan Başkan Mehmet Sepil'e de bir çağrı yapayım. "Halil'i başta üç büyükler olmak üzere bir çok takımın istediğini biliyorum.

Başkan ne olursa olsun Halil'i satma, çünkü o bu takımın bel kemiği. Eğer büyük hedeflerimiz varsa Avrupa Kupaları'na katılmak istiyorsak gerekli takviyeler yapılmalı, Halil de kadroda tutulmalı."



KANATLARI KAPATTI

Sezonun birçok maçında olduğu gibi Halil, Antalya'da da sahanın yıldızıydı.

Yaz sıcaklığını hissettirdiği Antalya'da güzel zeminde oynanan maçta ev sahibi ekip daha maçın 4. dakikasında Esiti'nin hatasında penaltıyı kazandı ve öne geçti.

Antalyaspor golü bulduktan sonra Halil ve Diabete'nin olduğu kanatları iyice kapatarak Göztepe'nin pozisyon bulmasını engellemeye çalıştı. Dakikalar ilerledikten sonra Göztepe, kalabalık Antalyaspor arasında pozisyonlar yakalamaya başladı.

Maçın hemen başında büyük hata yaparak penaltıya sebep olan Esiti, maçın 31. dakikasında attığı golle kendini affettirdi.

Sahanın yıldızı Halil sağ kanattan kaptığı topla birkaç rakibini çalımladıktan sonra geriye doğru çıkardığı topa Esiti öylesine bir sert vurdu ki kalecinin yapabileceği bir şey yoktu. Halil, 66'da Jahovic'e 'Al da at" diye bir orta yaptı. Jahovic de bu fırsatı değerlendirerek Göztepe'yi öne geçirdi. Bu golden sonra bir dakika sonra Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ancak stoper Atınç Nukan 84. dakikada sahneye çıkarak Göztepe'yi yeniden öne geçirdi.

Aynı Atınç Nukan 3 dakika sonra Veysel'in mutlak golünü önlerken, iki de asist yaparak yıldızlaşan Halil Akbunar kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi.