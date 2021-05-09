Süper Lig'de bu sezon ligin bitmesine haftalar kala ligde kalmayı garantileyen Göztepe'de artık yeni sezonun hazırlıklarına acilen başlanması gerekiyor. Lige çıkıldığı günden beri söylemde hedef Avrupa denilse de adı "Süper Lig" denilen yerde bunu söylemek yetmiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda artık bir Avrupa takımını ağırlamanın vakti geldi de geçiyor bile. Yazımın başında da dediğim gibi iskelet kadroda yer alan Alpaslan, Atınç, Berkan, Paluli, Gassama, Esiti, Diabete ve Zulj gibi isimlerin sözleşmesi sona eriyor. Yine birçok takımın transfer listesinde yer alan Halil'in de kadroda tutulması lazım. Lig bitmeden yönetim ve hocanın bir araya gelip gelecek yıl Avrupa Kupaları'na katılabilecek bir kadro için kimlerin kalıp kimlerin gideceğinin netleştirilmesi gerekiyor. Oynatılmayan Megyeri, Napoleoni ve Brown Ideye ile vedalaşılacak gibi gözüküyor.

ESKI DOST GÖZTEPE'YI KILITLEDI

Konyaspor maçına dönecek olursak rakibin başında Göztepe'yi çok yakından tanıyan İlhan Palut vardı. İlhan hoca, eski talebelerinin nasıl oynayacağını çok iyi bildiği için kanatlarda oynayan Halil ve Ndiaye ile forvet arkasında oynayan Soner'e baskı yapıp bu oyuncuların oyun kurmalarına fazla izin vermedi. İlk yarıda aklımda Jahovic ve Kerim'in girdiği pozisyonları değerlendirememesi kaldı. Göztepe'de uzun süredir forma şansı bulamayan Yalçın bugün ilk 11'de kendisine yer buldu ancak ikinci yarı oyundan alındı.

Son haftalarda stoperde oynayan Kerim Alıcı bu defa sağ kanatta oynadı ama ikinci yarıda yerini Gassama'ya bıraktı. Orta alanda Obinna bildiğiniz gibi takımın hamalı olarak oynamaya devam etti. İkinci yarıda oyun dengede giderken Atınç'ın eline çarpan topta maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi, konuk ekip İzmir'de 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Jahovic mutlak bir golden yararlanamayan isim oldu