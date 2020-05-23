0 yaş üstünde olanlar mahallelerini hatırlar mutlaka. Çünkü mahallelerimiz adeta kimliğimizin bir parçasıydı. İlk aidiyet duygumuzun şekillendiği yerdi. Önce ailemize, sonra mahalleye aittik... Bu duygu, mahalleden şehre, oradan vatana aidiyet olarak şekilleniyordu. Şimdi çocuklardaki eksik duygulardan biri aidiyet... Belki sadece ailelerine bağlılık hissediyorlar. Bazılarında o da yok maalesef. Ait olup kök salamadıkları sitelerde ya da kentlerde, oradan oraya savruluyorlar. Halbuki bizler mahallenin çocuğuyduk. Herkes öyle kolay kabul edilmezdi mahallelere. Edildiyse artık siz o mahallenin üyesi ve çocuğu olurdunuz. Herkesin yükümlülüğünün olduğu bu mahallelerde, sizden sorumlu bir sürü kişi olurdu yaşam alanınızda. O yüzden güvenle sokaklarda oynayabilir, sakinler ile sosyalleşebilirdiniz. Bir yabancı gezse sokaklarınızda, camlardan çıkan kişilerce türlü sorulara maruz kalırdı. O yüzden pek de bulaşmazdı kimse kendi mahallesinin dışına.



OSMANLI'DAN BERİ

Bu kültür ta Osmanlı'ya dayanıyordu.

Osmanlı'daki mahallelerde de düğünden asayişe, ölümden doğuma türlü sorumlulukları vardı yaşayanların ve mahalleler sadece fiziki değil sosyal yapılardı. Kimse yalnız değildi. Yaşlılar da çocuklar da.

Örneğin çocuklar okula ilahiler eşliğinde toplu olarak başlar ve mahalleden hepsi bir arada uğurlanırdı.

'Sen değerlisin' mesajı daha güzel verilebilir mi?

Okumayı öğrendiklerinde de, mahallece ödüllendirilirlerdi.

Yine mahallece korunur, mahallece eğitilirlerdi.

Şimdiki çocuklarımızı ne kadar korusak kollasak da sahipsiz gibi görünüyor gözümüze kıyasladığımızda.



MAHALLE KÜLTÜRÜ

Pandemi sürecinde adım adım mahalle kültürüne dönmeye başladık. Yaşlılarımızı özleyip vefa ekipleri ile destek olduk. Çocuklarımız ve büyüklerimizle kutlayacağımız bayramları özlüyoruz mahallece. Özel günlerde tanımadığımız komşularımız ile balkondan alkış tutarken ya da İstiklal Marşımızı söyledikten sonra tanışıyor ve selamlaşıyoruz.

Aile ile vakit geçirip, sosyalleşiyoruz.

Pandemi süreci yalnızlığımıza ilaç olacağa benziyor.

Modern insan yalnızlığından özüne dönerek kurtulacak.