Pandeminin bitmesi, normal hayata geçmemiz, çocukları okullara kavuşturmak en büyük dileğimiz.

Eğitim uzaktan mı olacak tartışmaları bir yana, okul seçme kaygıları olan veliler de ayrı bir telaşta.

Mevcut şartlarda okul seçerken nelere dikkat etmeli sorusuna cevap arayacak olursak, günümüzün ihtiyaçlarına bakmak gerekir önce diye düşünüyorum.

Çocuk için, ülke için ve dünya için neye ihtiyaç var?

Okullar öncelikle çocuklara doğru bilgi, doğru inanç, doğru düşünce ve doğru davranış kazandırmayı hedeflemiş olmalı...

Gönderdigimiz okullarda ögrenciler, Akademik hedeflerle birlikte milli manevi insani değerleri de önceleyebilmeli..

Yeni düşünceler üretebilmeli Tasarım yapabilmeli Yabancı dili iyi öğrenebilmeli, uluslararası düzeyde akranları ile rekabet edebilecek düzeyde olmalı...

Bu Okullar, Bilim, teknoloji ve akademik alana ilgi duyan, yetenekli olanları kariyer hedeflerine daha donanımlı hazırlayabilmeli, Bilim ve uygarlık tarihimizde öne çıkan isimleri tanıtarak, çocukların geçmişinden ilham almasını sağlayabilmeli, kültürel bağları güçlendirebilmeli..

Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, edebiyat, dijital teknoloji, robotik kodlama, tasarım alanlarında atölye çalışmaları ile inovasyan becerilerini geliştirebilmeli, Tübitak ve teknofest gibi ulusal ve uluslararası bilimsel projelere katılım sağlayabilmeli, Zengin sosyal ve kültürel faaliyetleri olmalı Okul kültürü olmalı Öğrencilerinde aidiyet duygusunu, arkadaşlık ilişkilerini, insani duyguları geliştirebilmeli Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarına önem vermeli bu bağlamda Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde olmalı, Rehberlik hizmeti ruhsal ve sosyal gelişimine katkı sağlayabilmeli...

Günümüzde her alanda markalaşmak önemli... Markalaşmak için de, tasarım yapabilmek özgün olabilmek...

Okulların da bize özgü olması ve buna göre tasarlanması, isimleri markalaşmış bireylerin yetişmesini sağlayacaktır.

Bilim, sanat ve maneviyatla yoğurulmuş gençler yeni bir gelecek sağlayacak hepimize... Ve tabi bunlar birkaç yılda üniversitede kazandırılacak özellikler değil.

Bunun için eğitimin ilk aşamalarından itibaren harekete geçilmeli..

Yani okul seçerken bizler de bütünsel düşünüp, bir çok alanı göz önünde bulundurmalıyız.

Tek bir alanın eksik kalması, uçmaları için yeterli kanadı veremeyecek yavru kuşlarımıza. Gelecekte özgürce uçup, yeni ufuklara yelken açabilmeleri için eğitim konusunun çok yönlü ele alınması gerekli... İyi de, bu özelliklerin hepsine sahip markalaşmış tasarım okulları nereden bulacağız diye soruyorsanız, yukarıda sıraladığım özellikler ve daha fazlası için imam hatiplere de bir göz atmakta fayda var derim...