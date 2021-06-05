Yarın 8. sınıf öğrencilerimiz Liseye Geçiş Sınavı (LGS) na girecekler, bu sınavdaki başarılarına göre istedikleri liseleri tercih edebilecekler.

Öğrencilerimizin birçoğu, pandemi koşullarına rağmen yüzlerce soru çözerek aylardır bu sınava hazırlandı.

Aileler ve çocuklar büyük emek verdi.

Öğretmenler, yöneticiler de bu emeğin ortaklarından elbette.

IZMIR SINAVA HAZIR

İzmir'de yarın 640 okulda, 3687 salonda sınav yapılacak.

52. 577 öğrenci sınava girecek.

Bir tek öğrencinin bile mağduriyet yaşamaması için çalışmalar titizlikle yürütüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılar ile ilçe müdürleri ve ilçelerdeki şube müdürleri ayrı ayrı bilgilendirildi, dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi verildi. İlçe müdürleri de, okul müdürleri ve sınav komisyonları ile toplantılara devam ettiler. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bizzat okulları ziyaret ederek hazırlıkları yerinde gördü.

Yetmedi, hazırlıkların tamamlanmasından sonra, tekrar ilçe müdürleri ile süreci değerlendirme toplantısı yaptı. Okullara maske ve dezenfektanlar dağıtıldı. Güvenlik önlemleri için gerekli tedbirler alındı.

Kovidli öğrenciler için sınava girebilecekleri ayrı pandemi okulları oluşturuldu. Temaslı öğrenciler için de salonlar planlandı.

Öğrencilere destek verecek rehber öğretmenlerin de resmi okullarda hazır bulunması sağlandı. Özetle İzmir 640 okulu, öğretmenleri ve yöneticileri ile sınava hazır.

HEYECANLI BEKLEYIS

52.577 öğrencimiz ise heyecanlı bir bekleyişte. Bugünü dinlenmeye ve eğlenmeye ayırdı bir çoğu. Kıymetli veliler, bugün sizlerin sınava yaklaşım ve tepkilerinizin, çocuğunuza da tezahür edeceğini unutmayın ve lütfen sakin kalın. Sonuçta bu, sadece bir sınav... Ve neticesi ne olursa olsun, evladınız en değerliniz... Bu duyguları hissettirdiğinizde çocuğunuz da en güvenli haliyle sınava girecektir hiç kuşkusuz.

SON KONTROLLER

Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan iki oturum halinde yapılacak sınavda, kantinler kapalı olacağı için öğrenciler kendi sularını etiketsiz, şeffaf şişelerde yanlarında götürecekler. Ayrıca sınava giriş kartları ile nüfus cüzdanlarınızı da unutmayın sevgili gençler. Kimlikte fotoğraf şartı aranmıyor bu sene.

Ancak yine de son anda yaşanabilecek aksilik ihtimalleri için nüfus müdürlükleri bugün 10.00- 16.00, yarın ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Pazar günü kırtasiyeler de, 07.00-15.00 saatleri arasında hizmet verebilecekler.

Ama sizler bugünden tüm hazırlıklarınızı kontrol edin yine de...

Ve tabi, iki adet koyu renk kurşun kalem, silgi ve kalemtraşınızı da unutmayın. Cep telefonu, akıllı saat vb digital araçlarla sınava giremeyeceğinizi de hatırlatalım.

BESLENMEYE DIKKAT

Ve bugün beslenmenize de ayrı bir özen gösterip, riskli yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. En güzeli evde hazırlanmış sağlıklı yiyecekler...

Bugünü stresten ve derslerden uzak geçirin... Mümkünse doğayla iç içe...

Hayalimiz, gelecekte tüm bu sınav stresinden uzak, yaşam becerileri kazandırmaya odaklı, başarı ölçütünün değiştiği bir eğitim hayatı elbette... Günümüz koşullarında ise, yoğun emek harcayan tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin çabalarının karşılık bulmasını diliyoruz...